FTI: Early Birds sparen bis zu 50%

Bei Buchung bis 31. März 2023 stehen Pakete auf der Kurz- und Mittelstrecke wie beispielsweise Türkei, Griechenland oder Dubai, aber auch für Sonnenziele in der Ferne wie Mauritius, Mexiko oder Bali zur Wahl. Der mögliche Reisezeitraum liegt zwischen 1. Mai und 31. Oktober 2023.

„Auch wenn der Trend derzeit noch zum kurzfristigen Buchen geht, empfehlen wir jetzt schon den Urlaub für den kommenden Sommer fix zu machen. Unsere Kunden sichern sich den besten Platz an der Sonne – und nutzen dabei das größte Sparpotenzial. Bei 50% Rabatt können sie beispielsweise paradiesische Tage an den Stränden des Indischen Ozean wählen, ohne dabei das Budget überstrapazieren zu müssen“, betont Doris Oberkanins, CMO bei FTI Touristik .

Premiere des Kinderfestpreises

Für Urlaub auf der Kurz- und Mittelstrecke bietet FTI im Buchungszeitraum bis einschließlich 12. Februar 2023 erstmals Kinderfestpreise an. Bis zu zwei Kids im Alter zwischen zwei und elf Jahren reisen dann ab 99 EUR pro Nase bei der Buchung mit mindestens einem Erwachsenem mit. Die Festpreise gelten dabei unabhängig von der Reisedauer, der Airline, von Feiertagen oder den Hochsaisonphasen und sind beispielsweise auch in den Schulferienzeiten vollumfänglich gültig. Sie umfassen für den Nachwuchs jeweils den Flugpreis, die Transfers und die Basisverpflegung, die das jeweilige Haus anbietet. Die Staffelung ist wie folgt: Ab 99 EUR reisen Kids beispielsweise an die türkische Riviera oder nach Bulgarien; ab 199 EUR nach Griechenland, Ägypten, Zypern, die Balearen und Kanaren sowie nach Italien, Kroatien, Montenegro und Tunesien. Ab 299 EUR geht es für sie nach Marokko oder in die Vereinigten Arabischen Emirate. Insgesamt stehen bei der Aktion zu den FTI-Kinderfestpreisen rund zwölf Urlaubsländer und über 100 Hotels zur Auswahl. Die Buchung der Flugpauschalreise muss dabei im Reisezeitraum zwischen 1. Mai und 31. Oktober 2023 erfolgen.

Günstiger FLEXPLUS-Tarif

Noch bis einschließlich 31. Oktober 2023 als letztmögliches Anreisedatum ist bei FTI Touristik der FLEXPLUS-Tarif für Pauschalreisen buchbar. Während der Frühbucherkampagne ist dieser für nur 1 EUR buchbar. Damit erhalten Kunden bei Stornierung unabhängig von den jeweiligen Beweggründen bis 15 bzw. 29 Tage vor Reisestart den vollen Reisepreis zurück – abzüglich des Tarifs selbst. Ob aus privaten Gründen oder wegen der Entwicklungen im Zusammenhang mit Corona oder einfach nur für finanzielle Sicherheit in unsicheren Zeiten: Dem Gast steht es frei entweder gar nicht, später oder in ein anderes Ziel zu reisen. „Dadurch, dass ein Großteil der Pauschalreisen mit FLEXPLUS-Tarif gebucht wird, sehen wir, dass der Kunde von Vorteilen wie Flexibilität und Spontanität überzeugt ist“, so Oberkanins, die weiter ergänzt: „Eigentlich für Corona und für maximale Flexibilität eingeführt, fungiert der Tarif jetzt als Sicherheitsnetz bei bösen Überraschungen beispielsweise bei der Heizkostenabrechnung“. (red)