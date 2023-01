HAL bietet neue Buchungsaktionen

Holland America Line bietet Reisenden aktuell gleich mehrere Buchungsaktionen. So gibt es bis Ende Februar wieder umfassende Fly & Cruise-Pakete für das Mittelmeer. Damit erhalten Kunden bei Buchung einer Mittelmeer-Kreuzfahrt 2023 vor dem 28. Februar, nicht nur günstige Tarife, sondern auch Air-Credit für Flug-An-und Abreise (bis zu einem Höchstbetrag von 500 EUR), Flughafentransfers und alle Have it All+ Leistungen inklusive. Die Air-Credit Aktion gilt auf allen Flugverbindungen des HAL-FLightEase Systems. Also beispielsweise ab VIE, FRA, MUC,HAM, ZRH usw.

Details zur Fly & Cruise Mittelmeer-Aktion:

Buchungszeitraum: bis 28. Februar 2023

Promocode: JX* (air credit) /HT* auto addon (transfer)

A bfahrten: Siehe Liste HIER

Have it All PLUS

Außerdem läuft ebenfalls noch bis 28. Februar 2023 die "Have it all +" Aktion mit Kabinen-Upgrades und Bordguthaben. Bis Ende Jänner gibt es dazu on-top Bordguthaben je nach Dauer der Kreuzfahrt:

6–9 Nächte: 100 USD pro Person

10–20 Nächte: 150 USD pro Person

21+ Nächte: 200 USD pro Person

Frühbucher-Bonus 2024

Des Weiteren wurde nun auch die Frühbucher-Aktion für Reisen in 2024 gestartet. Damit erhalten Kunden bei Buchung einer Kreuzfahrt im Jahr 2024 alle Inklusivleistungen des Premiumpakets: Signature-Getränkepaket, einen Landausfluggutschein, einen Abend im Spezialitätenrestaurant und WLAN PLUS, nun auch folgende Vorteile: kostenloses Paket-Upgrade auf das Elite-Getränkepaket und Premium- WLAN. Außerdem erhalten Kunden bei Frühbuchungen die Trinkgelder inklusive. Limitiertes Kontingent. (red)