Destinations- & Produktschulungen von Kneissl Touristik

"Mit im Gepäck sind unsere wunderschönen Kataloge, neue und bewährte Reisen, wertvolle Infos, Insidertipps und viel Spaß … Überall ist derzeit Hochsaison, daher bedanken wir uns schon jetzt für das wertvolle Zeitinvestment. Agents sind ganztägig oder halbtägig willkommen, an den Vormittagen beleuchten wir unser starkes Europa-Angebot, an den Nachmittagen den Nordland-Sektor und Fernreisen", so Kneissl Touristik in der Einladung.

Details zu den Schulungen:

Zeitplan:

Die Schulungen finden in jeder Stadt wie folgt statt:

von 9.00 bis 12.30 Uhr - Europa-Angebot



von 12:30 bis 13:30 - Mittagspause



von 13.30 bis 17.00 Uhr - Nordland und Fernreisen

Stadt, Datum & Location:

Graz: 24.01.2023 - Hotel NOVAPARK



Innsbruck: 31.01.2023 - Villa Blanka



Linz: 02.02.2023 - O Ö Nachrichten Forum



Wien: 21.02.2023 - Steigenberger Hotel Herrenhof



Salzburg: 23.02.2023 - Salzburger Flughafen

Anmeldung: Verbindliche bis spätestens 7 Tage vor dem jeweiligen Schulungstermin bei der Kneissl-Agenturbetreuerin Simone Hartl: s.hartl@kneissltouristik.at (red)