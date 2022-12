TUI fliegt auch im Sommer nach Marsa Alam

Ägypten liegt im Winter klar auf Platz 1 im TUI-Buchungsranking. Neben Hurghada wird deshalb seit den Herbstferien auch Marsa Alam direkt ab Wien angeflogen. „Die Nachfrage nach Marsa Alam ist hoch, deswegen haben wir uns bereits ab den Osterferien Plätze gesichert und führen diese Verbindung den ganzen Sommer über durch", sagt David Szabo, Head of Operations TUI Österreich.

Flugverbindung nach Marsa Alam

TUI hat bis zu vierzehn wöchentliche Abflüge ab Wien, Salzburg, Graz und Linz nach Hurghada im Sommer 2023 im Angebot. Zusätzlich haben TUI Gäste nun die Möglichkeit, ab 29. März 2023 jeden Mittwoch mit Air Cairo ab Wien nach Marsa Alam zu fliegen. „Ich freue mich, dass wir mit dieser zusätzlichen Ägypten-Verbindung mit dem Airline Partner Air Cairo sowohl ein gutes Produkt als auch gute Flugzeiten ans Rote Meer anbieten können“, so Szabo weiter.

Noch bis 29. April fliegt TUI außerdem jeden Samstag mit Austrian Airlines direkt nach Marsa Alam. Im April - einem erfahrungsgemäß stark nachgefragten Ägypten-Monat - können TUI-Gäste somit zwischen zwei wöchentlichen Flügen ab Wien in die beliebte Taucher-Destination wählen.

Hotelangebot am Roten Meer

TUI Gästen stehen etwa 50 Hotels direkt in und rund um Marsa Alam zur Auswahl. Das Fünf-Sterne Familienhotel TUI Kids Club JAZ Samaya mit Taucher- und Schnorchelmöglichkeiten zählt hier zu einem der beliebtesten TUI-Hotels in der Umgebung.

Im nahe gelegenen Hurghada können Urlauber unter weiteren knapp 150 Hotels wählen. In Hurghada rangiert der Vier-Sterne Club TUI Magic Life Kalawy mit seinem großzügigen Sport- und Freizeitangebot an erster Stelle der bestgebuchten Hotels unter den TUI Gästen.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/aegypten (red)