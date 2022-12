Costa Toscana: Dubai-Debüt mit neuem Cruise & Golf-Angebot

Im Winter 2022/23 bietet das jüngste Flaggschiff der italienischen Reederei einwöchige Kreuzfahrten im Persichen Golf an. Bis Mitte Jänner 2023 ist die Route den Arabischen Emiraten und dem Oman gewidmet, mit langen Aufenthalten von zwei Tagen und einer Nacht in Dubai, Muscat und Abu Dhabi. Auf der Silvesterkreuzfahrt wird nur Dubai über Nacht angelaufen, um das neue Jahr gebührend zu feiern. Vom 14. Jänner bis 11. März 2023 kehrt die Costa Toscana nach Katar zurück und läuft auf der Route Dubai, Doha, Muscat und Abu Dhabi an.

Neues Cruise & Golf-Angebot im Persischen Golf

Mit dem Debüt in Dubai lässt Costa Kreuzfahrten, offizieller Partner des Ryder Cup 2023, auch das Golfer-Herz höherschlagen und baut gleichzeitig das “Cruise & Golf”-Angebot für den Winter 2022/23 aus. Gespielt wird auf einigen der schönsten Plätze in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman.

Außerdem profitieren Golfbegeisterte, die das Cruise & Golf-Paket buchen, künftig von weiteren Vorteilen während ihrer Reise, die das Angebot noch attraktiver machen. So beinhaltet jedes Golf-Paket unter anderem drei Green Fees, einen Buggy (nach Verfügbarkeit), eine bevorzugte Ein- und Ausschiffung, passende/private Transfers, Snacks für unterwegs, angepasste Essenszeiten sowie besonderen Zugang zu ausgewählten Spezialitätenrestaurants an Bord der Costa Toscana. Die Ausrüstung wird während der gesamten Reise transportiert, an Bord aufbewahrt und ist versichert.

Golfclubs zur Auswahl

Emirates Golf Club in Dubai, Austragungsort des Dubai Desert Classic, ein 18-Loch-Platz mit einer Länge von 6.676 Metern, der sich durch Hunderte von Arten der einheimischen Flora und Fauna, sieben Seen und einen spektakulären Blick auf die Skyline von Dubai schlängelt.

The Els Club in Dubai, entworfen vom US-Open- und Open-Championship-Gewinner Ernie Els und Austragungsort der Asian Tour.

Abu Dhabi Golf Club, einen der besten 27-Loch-Golfplätze der Welt, auf dem 16 Jahre in Folge die Abu Dhabi HSBC Championship ausgetragen wurde.

Yas Links Golf Club in Abu Dhabi, der 2022 Gastgeber der Abu Dhabi HSBC Championship war.

Almouj Golf Club in Muskat, entworfen von Greg Norman und Austragungsort der Oman Open, der sich durch seine unglaubliche Lage mit Blick auf den Indischen Ozean und das Hajar-Gebirge im Hintergrund auszeichnet.

Ghala Golf Club in Muskat, der älteste und renommierteste Club Omans, in dem seit den 1970er Jahren die Oman National Championships und seit vier Jahren die MENA Tour stattfinden.

Cruise & Golf-Angebot für Mittelmeer- Reisen

Das Costa Cruise & Golf-Angebot ist auch für Kreuzfahrten im Mittelmeer mit dem Schwesterschiff Costa Smeralda buchbar. Im Winter 2022 und während des gesamten Jahres 2023 bietet die Costa Smeralda einwöchige Routen im westlichen Mittelmeer an – Ziele sind Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca (Ibiza im Sommer), Palermo und Civitavecchia/Rom.

Nähere Informationen zum “Cruise & Golf” Angebot unter: www.costakreuzfahrten.at (red)