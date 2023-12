Adventkalender von Schweiz Tourismus

So funktioniert der Adventkalender: Einfach im Wimmelbild das Türchen des Tages suchen, das dazugehörige Formular ausfüllen und schon nimmt man an der Verlosung des Tagespreises teil. Sobald ein Mitspieler einmal an einem Tagesgewinnspiel teilgenommen hat, ist er automatisch an der Verlosung um den Hauptgewinn mit dabei. Alternativ kann auch das Formular beim Hauptgewinn ausfüllt werden.

Haupt- und Spezialpreise 2023

Zu finden und zu gewinnen gibt es täglich exklusive Erlebnisse aus allen Ecken der Schweiz. Hinzu kommen dieses Jahr gleich zwei Spezialpreise. Diese führen einmal nach Genf ins Hotel Angleterre und einmal nach Pizol direkt an die Skipiste.

Der Hauptgewinn kann heuer wiederum erstmals vom glücklichen Gewinner selbst zusammengestellt werden. Ob zwei Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel in Zermatt oder auf einer Reise mit dem Glacier Express von Chur nach Zermatt - mit dem Gutschein des Reiseveranstalters Switzerland Travel Centre entscheidet der Reisende sein Wunschziel. Darüber hinaus sind die Flüge und Zugfahrten sowie ein 3 Tage Swiss Travel Pass ebenfalls geschenkt. Die Verlosung des Hauptpreises findet nach dem 25. Dezember 2023 statt.

HIER geht's zum Adventkalender. (red)