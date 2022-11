Flughafen Wien: Aufwärtstrend hält an

Dies ermögliche auch, weiter in den Klimaschutz zu investieren, ab Jänner 2023 soll der Flughafen Wien seinen Betrieb CO2-neutral führen und damit einen der ersten Green Airports Europas repräsentieren.

„Nach einem starken Sommer mit einem Passagieraufkommen von fast 90% des Vorkrisenniveaus verläuft auch der Herbst gut. Im Oktober 2022 verzeichneten wir 2,4 Mio. Fluggäste nach 2,8 Mio. im Oktober 2019. Den operativen Betrieb haben wir dank dem großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei gut im Griff: Gemäß der aktuellen OAG-Statistik war der Flughafen Wien im Oktober 2022 der zweitpünktlichste Hub Europas und für die exzellente Abfertigungsleistung wurde unser Flughafen-Team bei den Payload Asia-Awards als 'Ground Handler of the year' ausgezeichnet. Auch für die Wintersaison bin ich optimistisch: Zahlreiche Airlines erweitern im Winterflugplan 2022/23 ihr Destinationsangebot und auch die Langstrecke kommt mit neuen bzw. zusätzlichen Verbindungen nach Peking, Taipeh, Seoul, Addis Abeba und anderen Reisezielen wieder zurück“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Verkehrsniveau Q1 bis Q3

Von Jänner bis September 2022 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice auf insgesamt 22.280.971 Passagiere (+163,6%). Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere auf 17.429.774 (+156,5%). Die Zahl der Flugbewegungen stieg von Jänner bis September 2022 auf 139.677 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Auslastung (Sitzladefaktor) erhöhte sich im Vorjahresvergleich von 64,0% auf 77,2% (Vgl. Q1-3/2019: 77,5%). Der Flughafen Malta verzeichnete im Q1-3/2022 einen Passagieranstieg auf 4.405.132 Reisende (+185,8%). Der Flughafen Kosice verzeichnete ein Passagierwachstum auf 446.065 Reisende (+284,3%).

Umsatz Q1 bis Q3

In den ersten drei Quartalen erzielte die Flughafen-Wien-Gruppe einen Umsatz von 508 Mio. EUR, was einem Anstieg um 85,1% entspricht. Das EBITDA erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf 256 Mio. EUR und das EBIT stieg auf 156,9 Mio. EUR. Das Nettoergebnis vor Minderheiten ist im Q1-3/2022 auf 109,3 Mio. EUR gestiegen. Die Nettoliquidität (Vorperiode: Nettoverschuldung) betrug 61,7 Mio. EUR (31.12.2021: Nettoverschuldung: 150,4 Mio. EUR). Der Free-Cashflow beläuft sich auf minus 13 Mio. EUR (Q1-3/2021: plus 21,4 Mio. EUR).

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen im Q1-3/2022 im Vergleich zum Vorjahr auf 237 Mio. EUR, das Segment-EBIT verbesserte sich auf 42,4 Mio. EUR. Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete bei den Umsatzerlösen einen Anstieg auf 91,8 Mio. EUR, das Segment-EBIT verbesserte sich auf 4,5 Mio. EUR. Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties stieg der Umsatz im Q1-3/2022 auf € 98,2 Mio. und liegt damit 77,0% über dem Vorjahresniveau. Das Segment-EBIT verbesserte sich auf 52,9 Mio. EUR, die Umsätze des Segments Malta stiegen im Q1-3/2022 auf 66,5 Mio. EUR, das Segment-EBIT belief sich auf 33,6 Mio. EUR.

Investitionen Q1 bis Q3

2022 wurden in Summe 38 Mio. EUR (Q1-3/2021: 30,3 Mio. EUR) in immaterielles Vermögen, Sachanlagen sowie in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien investiert bzw. als Anzahlung geleistet. Die größten Investitionsprojekte am Standort Wien betreffen die Adaptierung für das Exit Entry System im Terminal mit 6,2 Mio. EUR, Investitionen in Photovoltaikanlagen mit 4,5 Mio. EUR und Investitionen für den Sorter im Terminal 3 mit 2,1 Mio. EUR. Am Flughafen Malta wurden in den ersten drei Quartalen insgesamt 9,2 Mio. EUR investiert.

Verkehrsentwicklung Oktober 2022

Im Oktober 2022 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe knapp 3,1 Mio. Passagiere (+52,2% zu 2021), gegenüber dem Vorkrisenniveau (Oktober 2019) beträgt der Rückgang nur 14,3%. Auch am Standort Flughafen Wien hat sich das Passagieraufkommen im Oktober 2022 gegenüber dem Vorjahr stark verbessert auf 2.445.801 Reisende (+55,5%). Damit liegt das Passagieraufkommen nur mehr 14,1% unter dem Vorkrisenniveau (Oktober 2019). Die Zahl der Lokalpassagiere stieg in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 1.781.842 (+44,9%), die Zahl der Transferpassagiere auf 657.888 (+93,5%). Die Flugbewegungen verzeichneten im Oktober 2022 einen Anstieg auf 18.608 (+28,0%) Die Fracht bewegt sich mit 22.598 Tonnen nur 8,4% unter dem Vorjahr (Oktober 2021). Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Oktober 2022 stieg nach Westeuropa auf 845.202 Passagiere (+46,2% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Oktober 2022 insgesamt 202.849 Passagiere (+53,9%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 44.498 Passagiere (+168,4%) und nach Afrika 29.103 (+123,7%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Oktober 2022 insgesamt 77.236 Passagiere (+92,0%) und in den Fernen Osten 26.358 Passagiere (> 500%). Am Flughafen Malta verzeichnete im Oktober 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 590.278 (+37,8%) und der Flughafen Kosice auf 37.444 (+106,1%). (red)