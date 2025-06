Bettina Ganghofer neu im Board von ACI Europe

Ganghofer folgt damit auf Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger, der diese Rolle seit 2019 innehatte und nun nach zwei Funktionsperioden im Rahmen der ACI-Hauptversammlung am 19. Juni 2025 an Ganghofer übergab, wie die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) berichtet. Damit würden die Interessen der österreichischen Verkehrsflughäfen auch weiterhin im internationalen Flughafen-Verband aktiv vertreten sein.

„Der überwiegende Teil der Regularien im Luftverkehr wird auf europäischer Ebene bestimmt. Umso wichtiger ist es daher, hier die Interessen der österreichischen Verkehrsflughäfen aktiv einzubringen. Ich freue mich, dass mit Bettina Ganghofer eine ausgewiesene Expertin diese Rolle im europäischen Luftfahrtverband ACI wahrnehmen wird“, betont Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG und Vizepräsident der AÖV. „Im europäischen Luftfahrtverband ACI können wir als Flughäfen gemeinsame Anliegen bündeln, aber auch unterschiedliche Standpunkte sichtbar machen. So können die Airports Synergien nutzen und die Entwicklung der europäischen Luftfahrt mitgestalten. Ich freue mich, dabei die Interessen der österreichischen Verkehrsflughäfen einbringen zu können“, kommentiert Bettina Ganghofer ihre neue Aufgabe.

Ganghofer ist seit Oktober 2017 Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens. Zuvor war sie ab 2009 in unterschiedlichen Funktionen bei der Mitteldeutschen Flughafen AG beschäftigt. Vor ihrem dortigen Eintritt war die Airport-Chefin 24 Jahre im Lufthansa-Konzern. Knapp sechs Jahre war sie in der Geschäftsführung der Shanghai International Airport Cargo Terminal Co., Ltd (PACTL) tätig. (red)