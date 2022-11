Silversea Cruises: Mit vier Schiffen zurück in Asien

Die Ultra-Luxus-Kreuzfahrtgesellschaft kehrt im Winter nach Asien zurück - das erste Mal seit März 2020. Die Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit und Silver Muse stechen hierfür zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 wieder in See. Die Silver Muse tritt die Reise nach Asien dabei als erstes Schiff der Flotte an. Das Ziel: Singapur. Zu den Höhepunkten der Silversea-Saison gehören außerdem unter anderem Destinationen in Sri Lanka, Hongkong und Vietnam.

„Wir freuen uns sehr unsere Rückkehr nach Asien mit vier Schiffen ab Dezember 2022 zu bestätigen“, so Barbara Muckermann, Chief Commercial Officer Silversea Cruises. „Asien ist seit Langem ein wichtiges Reiseziel für Silversea Cruises und unsere Gäste freuen sich darauf, gemeinsam mit uns auf diesen bereichernden Kontinent zurückzukehren. Mit Zielen in Sri Lanka, Hongkong, Vietnam und mit komfortablen Abfahrten, vielen Hafenanläufen mit Übernachtung und späten Abfahrten, haben Gäste viel Zeit die Seele jedes Ortes zu erleben. Die kommende Asien-Saison ist der letzte Pfeiler unserer weltweiten Dienst-Wiederaufnahme.“

Highlights der Asien-Kreuzfahrten

Insgesamt umfasst die kommende Asien-Saison von Silversea 25 Reisen, die zwischen zehn und 20 Tagen dauern und die folgenden Highlights beinhaltet:

Mumbai nach Singapur - Silver Spirit

20. Dezember 2022 – 5. Jänner 2023

Schriftsteller Paul Theroux begleitet die erste Asien-Kreuzfahrt der Silver Spirit. Als langjähriger Partner von Silversea geht Theroux über die Feiertage an Bord der Silver Spirit, um während der 16-tägigen Kreuzfahrt verschiedene Aktivitäten an Bord zu moderieren und sich mit den Reisenden auszutauschen. Von Mumbai aus tauchen die Gäste in Cochin in die reiche Kultur Indiens ein, bevor sie nach Sri Lankas Colombo (mit Übernachtung), Trincomalee, Thailands Phuket (mit Übernachtung), Port Klang (Kuala Lumpur) in Malaysia und Malakka reisen und am 4. Jänner für eine Übernachtung in Singapur ankommen.

Hong Kong nach Singapur – Silver Spirit

19. Jänner – 29. Jänner 2023

Nach einem Aufenthalt in Hongkong gehen die Gäste am 19. Jänner 2023 an Bord der Silver Spirit und setzen die Segel Richtung Vietnam. Während der zehntägigen Reise stehen unter anderem eine Nacht in der Ha Long Bay, in Da Nang und zwei Nächte in Ho-Chi-Minh-Stadt auf dem Programm, bevor die Reise in Singapur endet. Zu den Ausflugs-Highlights gehören beispielsweise eine Tour in die antike Stadt Hoi An, eine Tour durch das Mekong-Delta, ein Abstieg in die Cu Chi-Tunnel und ein optionales Landprogramm in der Mitte der Cruise nach Angkor Wat in Kambodscha. Eine Reihe von optionalen Landprogrammen vor und nach der Kreuzfahrt ermöglicht es den Gästen außerdem, die Region noch intensiver kennenzulernen.

Hong Kong nach Hong Kong – Silver Spirit

12. Februar – 26. Februar 2023

Die Silver Spirit fährt am 12. Februar in Hongkong ab und schlängelt sich anschließend durch das Labyrinth der philippinischen Inseln, bevor sie Kurs auf Vietnam nimmt. In 14 Tagen haben Gäste so die Möglichkeit, Vigan (Salomague Port), Manila (mit Übernachtung), die Insel Romblon, Coron (Palawan), Chan May (Hue/Da Nang), Da Nang und die Ha Long Bay (mit Übernachtung) - inklusive umfassenden Ausflugsprogramm - zu erkunden.

Singapur nach Mumbai – Silver Spirit

8. März – 24. März 2023

Gäste, die am 8. März an Bord der Silver Spirit gehen, erleben die große Vielfalt Asiens und bereisen Singapur, Thailand, Indien und Sri Lanka mit Übernachtanläufen in Chennai, Colombo und Mumbai. So haben sie mehr Zeit, um die berühmten Städte hautnah zu erleben. Zu den Zielen gehören unter anderem Phuket, Chennai, Trincomalee, Colombo, Cochin, New Mangalore, Mormugao (Goa) und Mumbai. In Trincomalee haben Gäste die Möglichkeit, den von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Rangiri-Höhlentempel von Dambulla zu erkunden und die ebenfalls von der UNESCO anerkannte antike Stadt Polonnaruwa zu besichtigen. Außerdem haben Reisende dieser Kreuzfahrt die Möglichkeit, die atemberaubende Tempelanlage Angkor Wat während eines optionalen fünf Nächte dauernden Überlandprogramms vor der Kreuzfahrt zu besichtigen oder das Taj Mahal, Agra und Delhi während eines optionalen dreitägigen Abenteuers nach der Kreuzfahrt zu erkunden.

Weitere Infos zum Asia-Programm von Silversea Cruises unter: www.silversea.com (red)