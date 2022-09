Aviareps vertritt Saudia in acht europäischen Märkten

Saudia, ehemals Saudi Arabian Airlines, ist die drittgrößte Fluggesellschaft im Nahen Osten und Mitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam. Von ihrem Hauptdrehkreuz in Jeddah und den beiden sekundären Drehkreuzen in Riad und Dammam aus bedient Saudia aktuell über 100 Ziele weltweit.

In der ersten Jahreshälfte 2022 beförderte die Fluggesellschaft 11,6 Mio. Passagiere, was einer Steigerung von 80% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021 entspricht. Europa sei dabei ein besonders wichtiger Markt: erst vor Kurzem hat die Fluggesellschaft Direktflüge zu mehreren Zielen in der Schweiz, Spanien und Griechenland eingeführt. Um die geplante Erweiterung des Streckennetzes in Europa noch gezielter zu kommunizieren, hat die Fluggesellschaft Aviareps nun mit der Pressearbeit dazu beauftragt.

Edgar Lacker, CEO Aviareps: “Wir sind sehr stolz auf die Ernennung zur paneuropäischen PR-Agentur für Saudia. Mit unseren lokalen Aviareps-Büros in allen acht Ländern sind wir in der Lage, die PR-Aktivitäten zentral von unserem Hub in München aus zu koordinieren und durch unsere Experten in den Märkten lokal anzupassen und weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, unser Wissen über die lokalen Märkte und unsere starken Medienkontakte zu nutzen, um Saudia als Topof-Mind-Airline für Reisende aus Europa zu positionieren." (red)