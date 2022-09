30 Jahre Flughafenfreunde Wien

Möchte man den Verein in wenigen Worten erklären, so beschreiben die folgenden wohl am treffendsten die Leidenschaft seiner rund 240 Mitglieder: "Wir sind Luftfahrtenthusiasten, lieben das Fliegen und unsere Heimatbasis den Flughafen Wien“. Der ebenfalls anwesende Alt-Obmann Martin Dichler resümiert:

„Es war nicht immer einfach, die Interessen des Vereins zu vertreten und Türen zu öffnen. Aber es gab immer Unterstützer, die sich für uns interessierten, und mit einem starken Team hinter mir war Vieles möglich.“

„Ich habe in meiner Zeit am Flughafen die Flughafenfreunde Wien als sehr enthusiastische und loyale Gemeinschaft erlebt und jedes Unternehmen kann sich nur wünschen, so eine Fanbase zu haben. Wir haben gemeinsam gute und weniger gute Zeiten am Flughafen Wien erlebt. Gerade in nicht so einfachen Zeiten ist es wichtig, eine starke Community hinter sich zu wissen,“ fasste Peter Kleemann, Unternehmenssprecher Flughafen Wien AG, treffend zusammen.

Die L eidenschaft brennt auch noch nach 30 Jahren…

Fast genau vor 30 Jahren trafen sich am Flughafen Wien eine Handvoll jugendlicher Luftfahrtenthusiasten, die den Verein der Flughafenfreunde Wien aus der Taufe hoben. Zielsetzung des Vereines war es von Anfang an den Luftverkehr und damit verbunden den Flughafen Wien zu fördern und das Thema der Zivilluftfahrt seinen Mitgliedern auf einfache Art näher zu bringen. Mit der Idee zur Gründung eines Vereines dieser Art war man damals übrigens nicht alleine. Auch auf den Flughäfen Linz, Salzburg, Graz und Innsbruck wurden gegen Ende der achtziger Jahre ähnliche Vereine mit dem Ziel gegründet, die Regionalflughäfen zu unterstützen und der steigenden Zahl an Fluglärmgegnern Paroli zu bieten. Auch heute noch zählen diese Vereine eine beachtliche Anzahl von rund 1500 Mitgliedern, was Sie insgesamt zur größten Luftfahrtinteressensvertretungen des Landes macht. Aus dem anfänglich rund einem Dutzend Mitgliedern am Flughafen Wien, wurde im Laufe der Jahrzehnte eine beachtliche Gruppe aus rund 240 Flughafenliebhabern und Vielfliegern. Schon bald nach der Gründung im Jahr 1992 wurde ein monatliches Mitgliedermagazin namens Approach herausgegeben und zahlreiche Aktivitäten wie regelmäßige Vorträge zu Fachthemen der Luftfahrt, in Kooperation mit dem Flughafen und den ansässigen Fluggesellschaften angeboten. Von besonderem Interesse waren für die Mitglieder natürlich die zahlreichen Flughafen - und Flugzeugbesichtigungen sowie die regelmäßig durchgeführten Vereinsflüge, die unter anderen nach Mauritius, Zypern, Jordanien, Moldawien, Malta und in die Slowakei führten.

Entstehung der Besucherwelt

Nicht ganz unbeteiligt war der Verein auch bei der Errichtung der neuen Besucherterrasse im Terminal 3. In jahrelanger Arbeit wurden die Verantwortlichen am Flughafen Wien mit dem Wunsch zur Errichtung einer Besuchereinrichtung konfrontiert. Im Jahre 2012 wurde dann schließlich die Besucherterrasse und das heutige Besucherzentrum eröffnet, bei deren Gestaltung auch die Wünsche der Flughafenfreunde berücksichtigt wurden. Inzwischen hat sich die Besucherwelt des Flughafen Wien zu einem wahren Besuchermagnet mit bis zu 160.000 jährlichen Besuchern (2019) entwickelt. Flugzeugbesichtigungen, wie Sie heute regelmäßig den Vertretern der Reisebürobranche offeriert werden, hatten vielfach ihren Ursprung bei den zuvor organisierten Besichtigungen für die Flughafenfreunde Wien. Inzwischen sind diese übrigens auch fester Bestandteil des Angebots der Besucherwelt geworden.

Festakt im Office Park 4

Am 15 September lud der Verein rund 100 Gäste, darunter zahlreiche Vertreter von Fluglinien und der Flughafen Wien AG zu einem Festakt in den Office Park 4. Die Jubiläumsfeier war die perfekte Gelegenheit, langjährige Mitglieder und Unterstützer des Vereines zu ehren: Michael Tmej und Thomas Simandl wurde die Ehrenmitgliedschaft der Flughafenfreunde Wien im Rahmen des Festaktes verliehen. DI Thomas Posch konnte bei seiner Ehrung leider nicht persönlich anwesend sein und übersandte einen Videogruß. Durch den Abend führte souverän Moderatorin Sasa Schwarzjirg. In seiner Festansprache dankte Vereinsobmann Gernot Kastner den Mitgliedern und zahlreichen Unterstützern des Vereines für ihre jahrelange Treue:

„Wir freuen uns, dass das Interesse am Luftfahrtgeschehen nach wie vor groß und unser Verein sehr beliebt ist. Großen Dank möchte ich dem Flughafen Wien aussprechen, dessen Unterstützung und gute Zusammenarbeit wir sehr schätzen“.

Neben dem Luftfahrtjournalisten Kurt Hofmann, lies es sich auch Peter Kleemann und Thomas Gamharter (Flughafen Wien AG) nicht nehmen, dem Verein zu seinem runden Jubiläum zu gratulieren. Als unerwartete Überraschung überreichten die beiden dem Verein zahlreiche „nachhaltige“ Geschenke. So wird dem Verein schon bald als Dank für die langjährige Treue eine eigene Adresse am Flughafengelände zuteil. Am neuen „Flughafenfreunde Wien - Platz“ nahe des Office Park 4, pflanzt der Flughafen Wien für den Verein einen eigenen Baum. Somit wird neben der bereits bestehenden „Niki-Lauda-Allee“ auch den Flughafenfreunden Wien zukünftig eine renommierte Adresse am Flughafengelände zugeschrieben.

Martin Dichler