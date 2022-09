Komm nach Mallorca, der richtige Moment ist jetzt!

Stellen Sie sich einen Ort mit idealen Temperaturen vor, weder heiß noch kalt - an den noch sommerlichen Tagen brennt die Sonne nicht mehr auf der Haut. Die beschauliche Insel der Balearen lockt mit entspannten Ruheoasen und vielen weiteren Reizen. Was bevorzugen Sie? Sandstrände, felsige Buchten, Wandern, Golfen, Radfahren, Wassersport oder ein Besuch traditioneller Märkte?

Für jeden Geschmack

Im Norden und Osten dieser außergewöhnlichen Insel haben sie alles mit der besten Gastronomie, mit sämtlichen Sicherheiten und persönlicher Betreuung. Zwei unserer Hotels koexistieren in der spektakulären Urbanisation Cala Mesquida (Capdepera), das VIVA Cala Mesquida Suites & Spa 16+, eine exklusive Unterkunft nur für Erwachsene in einer Umgebung, die von allen Seiten Ruhe und Natur ausstrahlt. Für diejenigen, die einen Familienurlaub mit einer besonderen Atmosphäre suchen, bietet das VIVA Cala Mesquida Resort & Spa die besten Einrichtungen und sieben verschiedene gastronomische Bereiche, um jeden Gaumen gerecht zu werden. Weiter nördlich, nur 100 Meter vom idyllischen Strand Playa de Muro entfernt, finden wir das VIVA Blue & Spa. Es gilt vor allem bei Familien mit seiner Sport- und Entspannungsvielfalt als beliebt. Auch eine große gastronomische Angebot, Zimmer mit privater Terrasse und Whirlpool und spektakulären Blick auf den UNESCO-Naturpark S'Albufera wird geboten.

Sonnenuntergänge und Sandstrände

Puerto de Alcudia ist der zweitgrößte Handelshafen Mallorcas und das wichtigste Touristenzentrum im Norden Mallorcas. Das VIVA Golf Adults only 18+, gelegen an einem der spektakulärsten Sandstrände Mallorcas, dem Strand von Puerto de Alcudia, bietet einerseits Exklusivität durch seine zum Mittelmeer hin offenen Zimmer und anderseits den Luxus einer gastronomischen Oase. Familien, die sich entscheiden in dieser Gegend zu bleiben, sei das Hotel VIVA Sunrise zu empfehlen: In der Nähe des Hafens von Alcúdia gelegen, bietet dieses Hotel Zimmer speziell für große Familien und Gruppen. Im VIVA Eden Lago erwartet Sie ein All-Inclusive-Hotel, das zwischen Strand und dem Esperanza-See gelegen, Ausblicke auf traumhafte Sonnenuntergängen offenbart. Gäste schätzen hier insbesondere das gastronomisches Erlebnis am Caprice-Buffet, mit täglichen Themenabenden.

Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie zu uns, wir warten auf Sie!