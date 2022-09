Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt im August

Zum Ausklang des Sommers endete auch die absolute Aufwärtsspirale der Mietwagenpreise. Wie sich schon im Juli ankündigte, zeigte sich im August eine Trendwende. Daher profitierten Mietwagenurlauberinnen und -urlauber je nach Zeitraum und Zieldestination von punktuellen Preissenkungen.

Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars, gibt seine Einschätzung zur aktuellen Marktsituation.

Trendumkehr hält an

Nach der Preisexplosion mit teils über 100% höheren Mietwagenkosten als vor Corona ändert sich die Marktsituation. Aktuell würden sich die Preise so tagesaktuell wie an der Börse verhalten, so Lehmann. Allerdings lasse sich eine deutliche Tendenz zu niedrigeren Preisen ablesen: So fiel der Buchungswert von Juni auf Juli um rund 10%. Von Juli auf August sogar nochmals deutlicher um weitere 18 Prozentpunkte. In Totalen: lag der durchschnittliche Buchungswert im Juni 2022 bei 647 EUR, so lag er im August 2022 nur mehr bei 474 EUR.

Auswirkungen des Flugchaos

Die Situation an den Flughäfen wirkte sich auch im August 2022 auf die Anmietungen aus. Streiks und Überfüllung führten zu zahlreichen Verspätungen von Flügen und damit veränderten Mietwagenanmietungen.

Tipp vom Experten:

Bei einem Flugausfall oder einer -verschiebung unbedingt den Mietwagen-Anbieter informieren. So erhalten Kundinnen und Kunden sicher ihr Fahrzeug.

Details zu den Buchungstrends:

60% aller im August 2022 eingegangenen Buchungen bezogen sich auf kurzfristige Reisen im August und September 2022. Weitere 33% reservierten ihr Urlaubsauto für das restliche Jahr 2022. Lediglich 7% reservierten bereits für das neue Jahr 2023.

Durchschnittlicher Buchungswert Sunny Cars / Year to date:

2019/August: 291 EUR

2022/Juli: 579 EUR

2022/August: 474 EUR

2019/ August vs. 2022/ August = +62% Wert pro Buchung zu Vor-Corona

2022/Juli vs. 2022/ August = -18,1% Wert pro Buchung zum Vor-Monat

Top-Zielgebiete Sunny Cars:

Die meisten Buchungen im August 2022 fielen auf diese fünf Zielgebiete:

Spanien Griechenland Italien Portugal USA

(red)