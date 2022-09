TUI Cruises: Full Metal Cruise feiert 2023 Jubiläum

Vom 15. bis 20. September 2023 sticht die Full Metal Cruise, die lauteste Kreuzfahrt Europas, zum 10. Mal in See und verwandelt die Mein Schiff 4 auf ihrer Reise in die Metal Hochburgen Schweden und Finnland in ein gigantisches Jubiläums-Schiff. Auf dieser Reise können die Metalheads Stockholm, mit einer der wildesten Metal Szenen und Helsinki, die Hauptstadt Finnlands, erkunden. Und da gibt es Einiges: Denn das östlichste skandinavische Land zählt über 53 Metal-Bands auf 100.000 Einwohner, mehr als jede andere Nation auf der Welt. Fünf Tage lang darf an Bord geheadbangt werden, bis die Mein Schiff 4 bebt und die Luftgitarre glüht.

Programm der Jubiläums-Metal-Kreuzfahrt

Auf insgesamt drei Bühnen und weiteren Locations zeigt die Heavy-Metal-Szene an Bord der Mein Schiff 4 wie man ein Jubiläum feiert. Das umfangreiche Rahmenprogramm der Reise mit Metal-Karaoke, Autogrammstunden, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Yoga und Musik-Workshop lässt jedes Fan-Herz höherschlagen.

Das Line-Up der zehnten Full Metal Cruise ist diesem Jubiläum mehr als würdig: Mit In Extremo geht die erfolgreichste Band aus dem Mittelalter-Rock mit auf die Reise. Das Sextett verbindet harte Gitarren mit historischen Instrumenten, führte bereits die deutschen Album-Charts an und ist Stammgast auf den größten Bühnen des Landes.

Die Schweden Clawfinger legten als europäische Pioniere des Rap-Rock Anfang der Neunziger die Grundlagen für ein ganzes Genre und sorgen bis heute für fetten Groove.

Klassischen Power Metal zelebrieren die britischen Gloryhammer und Crystal Viper aus Polen, ihre finnischen Kollegen Sonata Arctica haben sich dem melodischen Metal verschrieben.

Härteren Stoff gibt es von Imminence aus Schweden (Metalcore) und den legendären Thrasher Holy Moses um Sabina Classen, die schon Anfang der Achtziger als eine der ersten Frauen extreme Growl-Vocals bot (und heute kein bisschen braver klingt).

Route und Preise der Full Metal Cruise X:

Die Full Metal Cruise X vom 15. bis 20. September 2023 startet in Kiel und führt mit zwei Seetagen über Stockholm und Helsinki zurück nach Kiel.

Die fünftägige Reise auf der Mein Schiff 4 kostet mit Full Metal Verpflegung und Festival-Programm an Bord in einer Innenkabine bei Doppelbelegung ab 1.399 EUR pro Person bei Doppelbelegung. Eine Außenkabine gibt es ab 1.499 EUR pro Person bei Doppelbelegung und eine Balkonkabine ab 1.699 EUR pro Person bei Doppelbelegung.

Weitere Infos unter: www.meinschiff.com (red)