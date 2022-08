Rückkehr der Hamburg Cruise Days

Eine unbeschwerte Stimmung und imposante Kreuzfahrtschiffe, ein buntes Programm an Land und zwei einzigartige multimediale Inszenierungen am Abend: Am Wochenende zeigte sich, dass das Kreuzfahrtfestival auch als bewusst kleinere Sonderedition „Hamburg Cruise Days pur“ seinen Ruf als weltweit einmaliges Event der Kreuzfahrtbranche gerecht wird. So erlebten heuer insgesamt "nur" rund 135.000 Besucherinnen und Besucher - im Vergleich zu 500.000 Teilnehmern 2019 - das maritime Festival zwischen den Landungsbrücken und Kehrwiederspitze.

Neues Konzept: „Hamburg Cruise Days pur“

Da pandemiebedingt eine feste Planung des Events lange nicht möglich war, fanden die Hamburg Cruise Days pur unter etwas anderen Voraussetzungen, mit fünf Kreuzfahrtschiffen und in kleinerem Rahmen als früher statt. Auf die neuen Vorzeichen wies der Zusatz „pur“ hin – die Konzentration auf das, wofür das Event im Kern steht: die Faszination der Kreuzfahrt, die Sehnsucht nach dem Reisen, das friedliche, unbeschwerte Miteinander.

Highlights des Kreuzfahrtfestivals

Höhepunkte des Events waren unter anderm das Light-up des stimmungsvollen „Blue Port Hamburg“ mit der Queen Mary 2 am Freitag und eine spektakuläre abendliche Schiffsinszenierung mit Licht, Drohnen und Musik rund um die AIDAprima und der MSC Magnifica am Samstag.

Der blau inszenierte Hamburger Hafen des Lichtkünstlers Michael Batz ist dabei noch bis zum kommenden Sonntag, 28. August live zu erleben.

Hafengeburtstag Hamburg im September

Wer die Hamburg Cruise Days pur und den Blue Port verpasst hat, hat zum Hafengeburtstag Hamburg erneut die Gelegenheit, das Maritime Hamburg zu entdecken: Nach zweijähriger Corona-Pause heißt es vom Freitag den 16. bis zum Sonntag den 18. September „Leinen los – wir feiern wieder“, wenn schwimmende Gäste aus aller Welt in den Hamburger Hafen einlaufen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein mitreißendes Fest mit Highlights wie der Ein- und Auslaufparade, das einzigartige Schlepperballett und kostenlosen Live-Konzerten auf zahlreichen Open-Air-Bühnen.

Nähere Infos dazu unter: www.hamburg-tourism.de/sehen-erleben/hamburg-maritim/ (red)