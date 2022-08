Anex-Gruppe: Führungswechsel bei Neckermann Reisen

An der Spitze von Neckermann Reisen kommt es zu einem raschen Wechsel. Michael Nickel, der erst im Februar als Interimsmanager zur Anex-Gruppe kam, um das Comeback der Kultmarke zu managen, wird bereits Ende August den Stab an Carsten Burgmann übergeben.

Burgmann, der zuvor bereits für die Anex Tour als Chief Commercial Officer tätig war und nun zum 1. September in das Unternehmen zurückkehrt, berichtet als Director Sales & Marketing für die Marke Neckermann Reisen an den Deutschland-Chef der Anex-Gruppe Murat Kizilsac.

„Ich bedanke mich bei Michael für die geleistete Arbeit. Trotz des fliegenden Starts mitten in der Saison hat sich Neckermann vom ersten Tag an gut entwickelt. Alle wichtigen Zielgebiete sind inzwischen buchbar und die Partner in den Destinationen haben uns mit offenen Armen empfangen. Der Marken-Relaunch ist gelungen", so Kizilsac. Zur Neubesetzung der Stelle des Director Sales & Marketing für die Marke Neckermann Reisen sagt der Anex-Chef: "Wir freuen uns, dass wir bereits zu diesem Zeitpunkt einen erfolgreichen und uns sehr vertrauten Experten gefunden haben, der nun in Festanstellung das Neckermann-Team und die Vermarktung der Kultmarke übernimmt."

Burgmanns Karriere

Carsten Burgmann verfügt über 25 Jahre touristische Branchenerfahrung unter anderem als Chief Commercial Officer bei Anex Tour, als Direktor Sales & Marketing bei ETI und Vorstand Vertrieb bei der L’TUR Tourismus AG. Im Rahmen seiner Tätigkeit hatte er Führungsverantwortung für rund 500 Mitarbeiter und kenne den deutschen Veranstaltermarkt und den Reisebürovertrieb in der DACH-Region "aus dem Effeff". Dies habe er unter anderem beim Aufbau touristischer Franchisesysteme und strategischer Allianzen zwischen Reiseveranstaltern und Produzenten sowie der Weiterentwicklung touristischer Handelsmarken bereits unter Beweis gestellt. (red)