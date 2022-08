DRV: Jetzt für die "EcoTrophea 2022" bewerben

Eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung der Menschheit steht im Mittelpunkt der EcoTrophea 2022: die Klimakrise. Gefragt sind Lösungen, Ideen, Projekte, mit denen die Auswirkungen des Tourismus auf das Klima verringert werden können. Bewerbungen für den internationalen Nachhaltigkeitspreis, den der Deutsche Reiseverband (DRV) seit 1987 jährlich verleiht, sind ab sofort online über ecotrophea.de und drv.de möglich.

Lösungen zur Bekämpfung der Klimakrise gesucht

„Die Klimaveränderungen und die daraus erwachsende Klimakrise wird auch die Tourismusbranche in den kommenden Jahrzehnten massiv beeinflussen“, erklärt der Vorsitzende des Ausschusses Nachhaltigkeit im DRV, Harald Zeiss. „Wir suchen Lösungen, um die steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu reduzieren. Diese können beispielsweise in der Mobilität, im Aufenthalt oder auch in digitalen Anwendungen liegen“, so Zeiss weiter.

Bewerberinnen und Bewerber für die EcoTrophea 2022 sollen darstellen, wie sie mit ihrem Projekt bereits praktische Lösungen zum Klimaschutz erfolgreich umgesetzt haben. Im besten Fall ist das Projekt auch für andere Unternehmen geeignet und lädt zum Nachmachen ein. Alle Informationen und das Bewerbungsformular stehen in deutscher und englischer Sprache unter ecotrophea.de bereit.

Bewerbungen können bis zum 30. September eingereicht werden. Die Verleihung erfolgt während der DRV-Jahrestagung in Marokko Anfang Dezember. (red)