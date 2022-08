Auch Einigung bei Condor: Mehr Geld für Kabinen- und Bodenpersonal

Verdi hab eine Übereinkunft für die deutschlandweit rund 3.000 Beschäftigten der Condor Flugdienst GmbH in der Kabine und am Boden erzielt, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit.

Diese beinhalte eine inflationsabhängige Steigerung der Gehälter für beide Beschäftigtengruppen vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2024 in Höhe von mindestens 7% und bis zu 9% bei entsprechendem Anstieg des Verbraucherpreisindexes im Jahr 2023.

„Dieses Ergebnis (..) konnte in der Friedenspflicht und außerhalb der Tarifrunde mit einer guten finanziellen Verbesserung für die Beschäftigten erreicht werden", erklärte Vize-Verhandlungsleiter Dennis Dacke. Verdi hatte sich zuletzt auch bei der Lufthansa auf höhere Entgelte für das Bodenpersonal verständigt. Weitere Streiks konnten damit abgewendet werden. (APA/red)