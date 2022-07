Low-Cost-Hochzeit in den USA

Mit der Fusion entstünde die nach Sitzplatzangebot fünftgrößte Fluggesellschaft in den USA nach den "Big Four": American, United, Delta und Southwest. Erst am Mittwoch war die geplante Fusion der US-Fluggesellschaft Frontier mit Spirit gescheitert. Sie war im Februar angekündigt worden. Wenige Wochen später grätschte Jetblue mit einem Angebot für Spirit dazwischen; für die Aktionäre war es attraktiver. Dennoch war die Geschäftsführung von Spirit zunächst dagegen. Sie schätzten, dass der Widerstand der Kartellbehörden gegen ein Zusammengehen mit Jetblue sehr viel höher ist.

Die Aktionäre setzten sich durch. Jetblue bietet ihnen 33,50 USD pro Aktie an, das bedeutet einen Aufschlag von 38% auf den aktuellen Kurs.