Gewinner der Connoisseur Circle Hospitality Awards 2022

Vom Mittelmeer über die Malediven bis nach Mexiko: Der renommierte Connoisseur Circle Hospitality Award wurde in diesem Jahr in 15 Kategorien im Bereich der 5-Sterne-Hotellerie und Luxustourismus verliehen. Da die dazugehörende traditionelle Galaveranstaltung 2022 aufgrund der abgesagten ITB heuer nicht vor Ort in Berlin stattfinden konnte, schickte Connoisseur-Circle die Pokale nun auf die Reise rund um den Globus:

„Mit unseren Hospitality Awards wollen wir gerade in touristisch schwierigen Zeiten den unermüdlichen Einsatz der von uns ausgezeichneten Hotels und Destinationen würdigen. Mit einem Höchstmaß an Professionalität und Passion sind sie stets bemüht, ihren Gästen unvergessliche Momente zu bieten – dafür gehören sie vor den Vorhang geholt", so Connoisseur Circle-Chefredakteurin Simone Dressler.

Alle Gewinner 2022 im Überblick:

Best Heritage Hotel: La Mamounia, Marokko

Best Hospitality Boutique Hotel: Severin*s – The Alpine Retreat, Österreich

Best Hospitality Hideaway Europe: MarBelle Elix, Griechenland

Best Hospitality Hideaway Indian Ocean: Veela Private island, Malediven

Best Hospitality Sustainable Hotel: Sani Resort, Griechenland

Best Hospitality Spa & Health Hotel: Joali Being, Malediven

Best Hospitality Newcomer Europe: Four Seasons San Domenico Palace, Italien

Best Hospitality Newcomer Worldwide: One&Only Mandarina, Mexiko

Readers’ Choice: Ozen Bolifushi, Malediven

Readers’ Choice Best Destination of the Year: Malta

Best All Seasons Destination of the Year: Türkei

Best Luxury Destination of the Year: Malediven

Exceptional Luxury Resort Brand Europe: Domes Resorts & Reserves

Best Innovative Spa & Health Resort Group: Vamed Vitality World, Österreich

Hospitality Star: Holzbau Maier, Österreich

Über die Connosisseur Circle Hospitality Awards:

Mit den Connoisseur Circle Hospitality Awards werden seit 2012 die besten Luxus-Hotels, -Spa Resorts und Destinationen in aller Welt ausgezeichnet. Über die Auswahl der Nominierten und Sieger entscheidet eine Fachjury aus bekannten Reisejournalisten und Branchenkennern. Darüber hinaus können die Connoisseur-Circle-Leser ihre Favoriten in den Kategorien „Readers‘ Choice“ wählen. (red)