Best4Travel: Neue musikalische USA-Rundreisen

Mit dem neuen Elvis Film ist der King of Rock’n‘Roll wieder in aller Munde. Passend zu diesem Thema hat Best4Travel von GEO Reisen ein kleines Gewinnspiel für seine Partnerbüros vorbereitet.

Mit drei Rundreisen, die perfekt auf musik -und filmbegeisterte Kunden zugeschnitten sind, und einem persönlichen Hoteltipp der Nordamerika-Produktmanagerin Martina Frühbeiß vervollständigt der Spezialveranstalter für hochqualitative Individualreisen das Thema „Elvis“.

Busrundreise „Musikalischer Süden“

Die Busrundreise „Musikalischer Süden“ mit dem Termin 16. September 2022 startet in Amerikas Deep South, der Wiege von legendären Musikrichtungen, wie Jazz, Blues, Rock ´n Roll, Country und Blue Grass. Neben der Liebe zur Musik vereint die Bundesstaaten im Süden der USA eine unfassbare Warmherzigkeit und Gastfreundschaft, der Hang zu einer besonders würzigen Küche und eine bewegte Geschichte, die sich in vielen Songs und Filmen niedergeschlagen hat.

Preisbeispiel: Die 8-tägige Rundreise ab/bis New Orleans ist ab 1.179 EUR p.P. buchbar.

Mietwagenreise „Amerikas Musik- & Filmgeschichte“

Für all jene, die individuell reisen möchten, bietet die Mietwagenreise „Amerikas Musik- & Filmgeschichte“ genau die erwünschte Freiheit. Der Roadtrip startet in Chicago und führt über St. Louis und Memphis bis nach New Orleans, Birmingham, Nashville und Louisville zu Drehorten bekannter Filme wie „Blues Brothers“, „My Big Fat Greek Wedding“ oder „Greenbook“. Auf den Spuren amerikanischer Musikgeschichte werden jene legendären Studios im tiefen Süden der USA besucht, wo Musikgrößen wie B.B. King und Elvis ihre Platten aufgenommen haben.

Der berühmteste Sohn des Deep South ist sicherlich Elvis Presley. Ein Abstecher in seinen Geburtsort Tupelo, Mississippi, lohnt sich allemal. Das bedeutendste Wahrzeichen der Kleinstadt ist das bescheidene Zwei-Zimmer-Haus, in dem der King aufwuchs. Das von seinem Vater mit 180 USD erbaute Haus zieht jedes Jahr über 50.000 Besucher aus aller Welt an und ist Teil des 15ha großen Elvis-Presley-Parks.

Preisbeispiel: Die 14-tägige Reise ab/bis Chicago mit täglichen Abfahrten bis 31. Oktober 2022 ist ab 1.170 EUR p.P. buchbar.

Mietwagenreise „Sweet Home Alabama“

Auch die Mietwagenreise „Sweet Home Alabama“ erlaubt interessante Einblicke in die amerikanische Musikgeschichte. Die Städte Florence, Tuscumbia, Sheffield und Muscle Shoals im Nordwesten Alabamas haben sich in der Musikszene einen Namen gemacht. Einst gingen Superstars wie Aretha Franklin oder die Rolling Stones in den Studios von FAME in Muscle Shoals und Muscle Shoals Sound in Sheffield ein und aus. Niemand geringerer als Keith Richards nannte die Region einmal „Rock`n Roll Heaven“. Diese und andere Geschichten erfährt man auf einer Tour durch die Studios oder beim Besuch der Alabama Music Hall of Fame.

Preisbeispiel: Die 13-tägige Mietwagenreise kann täglich bis einschließlich 31. März 2023 angetreten werden.

Hoteltipp für Elvis-Fans

Für Kunden, die Elvis „always on their mind“ haben, hält Nordamerika-Produktmanagerin Martina Frühbeiß eine ganz besondere Hotelempfehlung bereit: Das Guesthouse at Graceland liegt nur fünf Gehminuten vom ehemaligen Anwesen des Kings entfernt und gilt als eine der schönsten Unterkünfte in Memphis. Das 450 Zimmer-Resort spiegelt dabei nicht nur den persönlichen Stil des „King of Rock 'n' Roll“ sondern auch seine Gastfreundschaft wider. So merkte auch Priscilla Presley bei der Eröffnung 2016 an: „Elvis liebte Details und war sehr stylish. Er hatte einfach ein besonderes Flair und genau darum geht es: um sein Flair, seinen Geschmack und seinen Sinn für Komfort. Ich meine, überall, egal wo man hinsieht, ist Elvis hier lebendig."

Gewinnspiel: Nordamerika buchen und gewinnen

Best4Travel von GEO Reisen verlost 3x2 Kinotickets für Baz Luhrmann`s ELVIS. Die ersten drei Buchungen aus der Nordamerika-Produktpalette, die bis spätestens 31. August 2022 beim Veranstalter einlangen, haben gewonnen. Eintrittskarten werden im Kino der Wahl hinterlegt und einem Abend mit dem King steht nichts mehr im Weg.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (red)