Swan Hellenic Vega: Taufe im Hafen von Helsinki

Früher als ursprünglich geplant, ließ Swan Hellenic gestern, 11. Juli 2022, sein zweites Expeditions-Kreuzfahrtschiff vom Stapel laufen und startet daher sogar zu einer zusätzlichen Saison in der Arktis. Der 5-Sterne-Neubau "SH Vega" folgt dem Schwesterschiff "SH Minerva", dass bereits im Vorjahr auf der finnischen Werft Oy in Helsinki fertiggestellt wurde. Das nächste Schwesternschiff, die SH Diana, entsteht bereits im Hafen gleich neben der SH Vega.

„Wir freuen uns sehr über den frühen Start unseres speziell für polare Regionen gebauten Flottenneuzugangs“, erklärt CEO Andrea Zito. „Speziell in dieser schwierigen Zeit bieten wir Reisebüros und unseren Gästen damit gleichermaßen neue Möglichkeiten und auch die Chance, früher zu erleben, was den Unterschied zu einer Expedition mit Swan Hellenic ausmacht.“

Nach der Endausrüstung und den Testfahrten startet am 20. Juli 2022 die Premieren-Expedition „Rund um Spitzbergen“. Für alle Abfahrten der zusätzlichen Arktis-Saison für "SH Vega" gewährt Swan Hellenic stark vergünstigte Premieren-Preise. Zudem entfällt der Einzelkabinenzuschlag.

Taufzeremonie der SH Vega in Helsinki

"Alles war okay, doch dann sagte man mir kurz vor der Taufe, dass beim letzten Mal die Flasche nicht zerschellt ist – da wurde ich schon nervös“, erzählt die erleichterte Taufpatin nach dem kurzen, aber feierlichen Event an der Pier. Kein Wunder, hat sie als Ehefrau des Swan Hellenic CEO Andrea Zito doch ein besonderes Interesse daran, dass ihr Schützling immer einen Handbreit Wasser unter dem Kiel hat. Dem Geräusch der zerschellenden Flasche am Schiffbug folgte jenes von fliegenden Champagner-Korken, die Blasmusik hob zum Tusch an und eine halbe Stunde später war die Zeremonie an sich beendet.

Erste Abfahrt mit Verzögerungen

Etwas länger mussten sich allerdings die ersten Gäste des Schiffs gedulden. Denn statt der geplanten ersten Abfahrt um 15 Uhr von Helsinki/Finnland nach Kopenhagen/Norwegen verzögert sich das Auslaufen mehrmals; noch sind Handwerker an Bord mit dem letzten Feinschliff beschäftigt. Und Kapitän Tuomo Leskinen will eben auf Nummer sicher gehen.

Schließlich wird sich die Vega am 20. Juli von Tromsø in Norwegen auf ihre erste große Kreuzfahrt begeben. Die Route führt in die Arktis, auf dem Programm steht eine 11-tägige Expedition. 152 Gäste sind in 76 großzügigen Außenkabinen untergebracht, ein Team von 120 Crewmitgliedern kümmert sich um ihr Wohlergehen.

Nähere Infos zu Swan Hellenic unter: www.swanhellenic.com (red)