United Airlines: Neuer United Club am FH Newark Liberty

Der neue United Club befindet sich in Terminal C3 und dort direkt bei Gate C123 und ist mit einer Fläche von fast 2.800m2 sowie über 480 Plätzen der bisher größte United Club weltweit. Der Club ist in zeitgemäßem Design gehalten und bietet neben einer gemütlichen Lounge unter anderem auch Arbeitsbereiche mit schnellem WLAN oder die Möglichkeit, privat zu speisen. Zum Erfrischen gibt es sechs Duschkabinen mit Kosmetikprodukten von Sunday Riley, während zur Stärkung zahlreiche kostenlose Snacks und Getränke darunter eine Coffee Bar zur Wahl stehen. Neben der tollen Aussicht auf die Skyline von Manhattan sind zudem zwei große Wandgemälde, die in Zusammenarbeit mit dem Newark Museum of Art and Gallery von lokalen Künstlern geschaffen wurden, besondere Highlights des Clubs.

Wegweisendes Design für zukünftige United Clubs

Der Club selbst ist der erste, der nach einem neuen frischen Farb- und Designkonzept gestaltet wurde. United Airlines kündigte an, dass in Zukunft neue United Clubs sowie bestehende United Clubs, die renoviert werden, ein Design nach dem Vorbild des Clubs von Newark Liberty erhalten werden.

Weltweit stehen Reisenden an mehr als 30 Flughäfen United Clubs zur Verfügung. Zugang erhalten unter anderem Fluggäste der United Premiumkabinen, Star-Alliance-Vielflieger mit Gold-Status, United-Club-Mitglieder sowie Inhaber von Tagespässen. (red)