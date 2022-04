Springer Reisen: Milos & Kimolos

Mehr als 70 Strände, eine abwechslungsreiche Küste und weitläufige Sandbuchten erwarten Gäste von Springer Reisen auf Milos. Die Insel zählt rund 5.000 Einwohner, die hauptsächlich in der Inselhauptstadt Plaka leben. Hier spiegelt sich die typische Architektur der Kykladen - mit ihren weiß gekalkten Häusern und Gassen - wider.

Adamas - das touristische Zentrum

Gleichzeitig Ankunftshafen aller Gäste, ist Adamas das wirtschaftliche sowie das touristische Zentrum der Insel. Zahlreiche Tavernen, "Kafenions" (traditionelle griechische Kaffeehäuser) oder Geschäfte sowie Mietautoverleih sind hier zu finden. Die schönen Sand- und Kiesstrände hingegen sind vor allem im Inselwesten gelegen. Nach Adamas sind es ca. 10 km (Busverbindungen), Transferzeit vom Hafen ca. 20 Minuten. Geheimtipp: Die Bewohner von Klima haben ihre Häuser blau, rot, gelb und grün gestrichen. Die Häuserreihe in ihren lebhaften bunten Farben des Fischerdorfes ist ein beliebter Fotostopp.

Milos schönste Strände

Im Norden gelegen, ist Sarakiniko der der wohl spektakulärste Strand mit schneeweißen Sandformationen, die an eine Mondlandschaft erinnern. In der Nähe von Pollonia gelegen, sollte man den Strand Papafragas unbedingt einen Besuch abstatten. Die in eine Felsspalte eingebettete Sandbucht ist ein tolles Fotomotiv. Wunderschöne Badebuchten erwarten Gäste bei Firiplaka, im Süden der Insel, die gut über eine Sandstraße zu erreichen sind.

Kimolos – der kleine Bruder von Milos

Kimolos ist eine weniger bekannte und touristische Insel. Es gibt paradiesische kleine Sandstrände, ein perfekter Ort für Menschen, die Ruhe und Frieden suchen. So auch in Kimolos-Stadt, wo hauptsächlich Griechen Urlaub machen und man noch relativ unverfälschtes Dorfleben kennenlernen kann. Eine ruhige Hafenbucht mit Kiesstrand und wenigen Häusern, die meist nur im Sommer bewohnt sind, finden Griechenlandfans in Psathi. Geheimtipp: Aliki liegt süd-westlich von Kimolos-Stadt und dem Hafen. Am westlichen Strandabschnitt hat in den Sommermonaten eine Beachbar geöffnet. Hier finden Sie eine Beach-Taverne, die hervorragenden Fisch serviert, dazu erfreut man sich am Blick auf die gegenüberliegende Insel Milos.

Kimolos schönste Strände

Südosten der Insel, in der kleinen Bucht von Psathi mit sandigem Kiesstrand, legen auch Fischerboote an. Bei etwas grobkörnigerem Sandstrand, freuen sich Familien mit Kindern in Prassa über flach abfallendes Wasser.

Anreise nach Milos

Flüge samstags mit Avantiair ab Graz und Klagenfurt von 28.05.-01.10.2022 nach Paros und per Schiffstransfer nach Milos. Flüge samstags, sonntags und dienstags mit Austrian ab Wien von 21.05.-29.10.2022 nach Santorin und per Schiffstransfer nach Milos. Flüge samstags mit Agean und Olympic ab Wien von 04.06.-01.10.2022 via Athen nach Milos. Flüge samstags mit Austrian und Sky Express ab Wien von 04.06.-01.10.2022 via Athen nach Milos. Die Flugverbindungen sind über die CR-Systeme CETS und Bistro Portal bequem buchbar.

Kompetenz hat einen Namen!

Springer Reisen ist ein touristischer Full-Service Dienstleister und betreibt 23 Reisebüros in Kärnten und in der Steiermark sowie einen eigenen Reiseveranstalter mit acht Katalogen und zahlreichen Sonderprogrammen. Das Team von Springer Helios steht von Mo – Fr, von 09.00 – 17.00 Uhr unter Tel.: +43 463 3870-8143 zur Verfügung. Ihre Griechenland-Spezialisten erreichen Sie auch per Mail rq@springerreisen.at.