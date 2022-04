FH München: Osterprogramm im Besucherpark

Es lohnt sich, an Ostern an den Münchner Flughafen zu kommen – auch für all jene, die nicht verreisen, denn der Airport hat ein umfangreiches Osterprogramm für die ganze Familie zusammengestellt:

Das Osterprogramm findet am Ostermontag, 18. April, ab 13:00 Uhr im Besucherpark des Airports statt und startet mit einer Schokoladeneiersuche. Versteckt werden hier auch Gutscheine, die im Besucherpark-Shop eingelöst werden können. Der Shop und das Restaurant sind an den Osterfeiertagen geöffnet.

Am "MiniAirport" können kleine Besucher außerdem während der gesamten Osterferien mit Tretflugzeugen „starten und landen“.

Ab 14:00 Uhr verteilen ein Flugkapitän und eine Flugbegleiterin der Lufthansa im Besucherpark Überraschungen an die Kinder. Natürlich können die kleinen und großen Luftfahrtfans bei der Gelegenheit auch ihre Fragen rund ums Fliegen an die beiden Profis richten.

Nahezu auf Tuchfühlung mit echten Flugzeugen auf den Vorfeldern des Airports kommen Besucher bei den Rundfahrten, die auch am Ostermontag um 11:00, 15:00 und zusätzlich um 16:30 Uhr angeboten werden. An den anderen Tagen während der Osterferien gibt es täglich zwei Rundfahrten um 11:00 und um 15:00 Uhr.

Weitere Informationen zum Besucherpark und zu den Rundfahrten unter: www.munich-airport.de/besucherpark-90422 (red)