Einfachere Reiseplanung mit dem DER Tourenplaner

Mit dem Roadbook haben sie auch alle wichtigen Reiseinformationen parat. Das neue Tool funktioniert für die beiden Veranstalter DERTOUR und Meiers Weltreisen.

Mit dem Tourenplaner erstellen Agents Routenvorschläge, die maßgeschneidert auf die Wünsche der Reisenden eingehen, oder sie planen die Reise von Anfang an individuell. Dabei wird aus einem Hotelportfolio zu tagesaktuellen Preisen "gefischt". Die aktuell buchbaren Ziele sind USA / Kanada, Australien / Neuseeland, Südafrika / Namibia sowie Island und Irland.

So funktionierts

Tourplaner in TOMA aufrufen, einfach das gewünschte Zielgebiet und den geplanten Reisezeitraum in den DER Touristik Tourplaner eingeben und mit einem Klick die Rundreisenvorschläge präsent haben. Danach gibt es die Möglichkeit, die Route individuell zu verändern, Orte hinzuzufügen oder zu löschen, die Aufenthaltsdauer zu verändern, andere Unterkünfte auszuwählen, Ausflüge und Events hinzuzubuchen und vieles mehr. Alternativ kann auch die komplette Reise von Beginn an individuell geplant werden. Im Anschluss bekommen die Reisenden eine übersichtliche Darstellung aller ausgewählten Leistungen. In diesen Roadbooks sind nochmals ausführliche Informationen zum Zielgebiet sowie detaillierte Angaben zum Routenverlauf und den Sehenswürdigkeiten abgebildet. (red)