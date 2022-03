RTK: Mit Mut zur Veränderung in die Zukunft

Die Lage in der Hotellerie und der Eventbranche habe sich durch die angekündigten Öffnungsschritte der vergangenen Wochen erheblich gebessert, die Buchungslage sei mittlerweile für März und April beziehungsweise das Frühjahr sehr gut.

„Unsere Aufgabe als Verband in diesen sonderbaren Zeiten ist es, Mut zu machen – auch Mut zu Veränderungen im Betrieb. Digitale und hybride Formate sind gekommen, um zu bleiben. Investments in derartiges Equipment sind daher nachhaltig und sinnvoll. Ähnlich stellt sich die Entwicklung in der Weiterbildung dar, deshalb haben wir als eine neue Maßnahme das RTK-Training ins Leben gerufen, um Mitgliedern zu verschiedenen Themen Know-how zu ‚fairmitteln‘“, erklärt Präsident Thomas Ziegler, RTK Konferenzhotels.

„Die Planungsfreude merken natürlich auch unsere Mitgliedsbetriebe – jene in den Bundesländern ebenso wie in den Hauptstädten. Die Betriebe sind mittlerweile vorsichtig genug und wissen, dass es für den kommenden Winter trotz allem keine Garantie gibt", ergänzt Geschäftsführerin Martina Mösslinger, RTK Konferenzhotels.

All-Round Partner

Trotz oder gerade wegen der Herausforderungen der vergangenen zwei Jahre, habe sich die RTK Konferenzhotels als starker Netzwerkpartner und auch Anbieter von Seminaren für Mitgliedsbetriebe im Jubiläumsjahr neu positioniert. So ist das umfangreiche Angebot an Kursen, die durch das RTK-Team organisiert und von ExpertInnen abgehalten werden, neu im Portfolio von RTK. Das Spektrum umfasst Marketing & Sales – auch in englischer Sprache – Präsentationstechniken, Persönlichkeitsentwicklung, Team- und Konfliktmanagement oder Führungsverhalten, um nur einige Themen zu nennen. Die Kurse sind in der Regel einen Tag lang und stehen unseren Mitgliedern zu besonderen Konditionen zur Verfügung. Die Ausbildungen werden nicht nur in Wien, sondern in den anderen Bundesländern abgehalten. Mit der aktuellen Neuaufstellung positioniert sich die RTK klar als All-Round Partner in der Eventbranche. Ziel ist die optimale Unterstützung der Kunden und Mitgliedsbetrieben bei der Eventplanung, ein dicht gewobenes Netzwerk an Kooperationspartnern soll künftig schnell und unkompliziert zur Verfügung stehen.

„Wir möchten unseren Mitgliedsbetrieben, unter denen sich ja viele Eventlocations befinden, die Chance bieten, auf unser Know-how und unser Netzwerk an Zulieferern zurückzugreifen. Wir vernetzen mit Eventzulieferern, die wir jahrelang kennen und deren Arbeit wir sehr schätzen – und das natürlich ohne Kommissionsverpflichtungen“, so Mösslinger.

RTK Jahresauftakt

Zum Jahresauftakt, der Corona-bedingt von Jänner auf März verschoben wurde, konnte das Management der RTK Konferenzhotels rund 220 Gäste begrüßen. Laut Mösslinger sei diese Veranstaltung traditionell der Start in das neue Jahr, der natürlich gerade im Jubiläumsjahr nicht versäumt werden sollte. Und einmal mehr, war der persönliche Austausch über neue Angebote und Ideen sehr wertvoll. (red)