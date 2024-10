Ryanair startet Partnerschaft mit SAP Concur

Durch die neue Partnerschaft haben Business-Reisende Zugang zu Ryanairs Netzwerk wichtiger Städteverbindungen in ganz Europa (240 Flughäfen), mit regelmäßigen Flügen am Morgen und Abend. Dadurch ergibt sich für Geschäftsreisende mehr Auswahl an Flügen - zu besonders günstigsten Tarifen. KundInnen, die Ryanair-Flüge direkt über das neue Concur Travel buchen, profitieren zudem von erheblichen Effizienzvorteilen und dem Komfort, dass ihre Buchungsdaten in die SAP Concur-Lösungen eingespeist werden, wodurch unnötiger Verwaltungsaufwand entfalle. Außerdem erübrige sich die Notwendigkeit einer Kundenverifizierung bei Ryanair, was das Reisen noch nahtloser gestalte.

"Mehr Auswahl und Flexibilität"

Dara Brady, Ryanair CMO, sagte dazu : „Dies ist eine großartige Nachricht für die Geschäftsreisewelt, da Geschäftsreisende nun Ryanairs Niedrigpreise und das branchenführende Streckennetz von 3.600 täglichen Flügen zu 240 Flughäfen bequem über die Reiseplattform SAP Concur buchen können und ihnen somit mehr Auswahl und Flexibilität für ihre Geschäftsreisen zur Verfügung stehen. Unsere günstigen Tarife und die hohen Frequenzen sind perfekt für den Geschäftsreiseverkehr geeignet und sparen den Unternehmen Geld und Zeit."

Paul Dear, Regional Vice President - Supplier Services EMEA, SAP Concur kommentierte: „Alles, was wir mit Ryanair aufgebaut haben, zielt darauf ab, sie auf die nahtloseste, effektivste und produktivste Weise mit der breiteren Geschäftsreisebranche zu verbinden. Ryanair wollte ihre Reiseoptionen in die Geschäftswelt bringen und kam zu uns, da sie uns dank unserer transparenten Kundenwege als vertrauenswürdigen Partner sehen.” (red)