DERPART: Neues Full-Content-System für Flugbuchungen

Mit DERPART Air+ wird Reisebüromitarbeitende wir ein neues Tool geboten, mit dem sie nicht nur Flüge buchen, sondern auch zahlreiche Zusatzleistungen rund um die Buchung verwalten können. Dazu gehören neben Flugoptionen und -tarifen, Sitzplatzreservierungen, Mahlzeiten oder Gepäckabwicklung. „Die Vorteile liegen klar auf der Hand: keine lästigen Systemwechsel, keine Datenverluste und keine komplizierte Integration von Schnittstellen mehr“, so DERPART Geschäftsführer Thomas Osswald.

Neuer All-In-One-Service

Das System sei besonders benutzerfreundlich und übersichtlich - alle Informationen sind an einem Ort verfügbar, was ein schnelles und effizientes Arbeiten ermöglicht. Neben Eurowings, die über eine direkte Schnittstelle angebunden ist, wird das System im aktuellen Testbetrieb durch weitere Content-Quellen wie Amadeus und Farelogix ergänzt. Zudem sind neue Inhalte wie NDC (New Distribution Capability) mit Direktschnittstellen zu Airlines integriert.

Ein besonderes Highlight sei außerdem das neue, zeitbasierte Flugverfügbarkeitsdisplay, das dynamisch passende Rückflüge zu den ausgesuchten Hinflügen anzeigt - eine Funktion, die insbesondere für den Bereich Business Travel unerlässlich ist. Alternativ steht auch eine preisbasierte Auswahl zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt: Das neue System lässt sich nahtlos in bestehende, nachgelagerte Automationsprozesse einbinden.

Zwei Systeme verfügbar



Um den hohen Anforderungen der Geschäftsreise- und Touristikbranche gerecht zu werden und den Anschluss an modernste Technologien sicherzustellen, stehen den DERPART Reisebüros nun zwei Systeme für Flugbuchungen zur Verfügung: Zum einen das neue Full-Content-System DERPART Air+, zum anderen die innovative Lösung von Amadeus. Über diesen Weg können die DERPART Büros den NDC Content vieler Airlines buchen, inklusive Lufthansa Smart Offer. Diese Lösung wurde intensiv erprobt und pilotiert. Darüber hinaus ist der NDC Content vieler Airlines über die angebotenen OBE Lösungen, insbesondere Amadeus Cytric und Atlatos, verfügbar – sofern die jeweiligen Kunden diesen Content wünschen.

Das Thema NDC Content sei zwar keineswegs neu, stelle aber die gesamte Branche unverändert vor Herausforderungen, so Osswald, und ergänzt: „Vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage unserer Business Travel Kunden ist es uns wichtig zu betonen, dass wir unsere Hausaufgaben mehr als gemacht haben und sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitenden verschiedene Optionen für den Zugang zu NDC-Content bieten.“ (red)