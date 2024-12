Geschäftsreisen: Interview mit ABTA-Präsident Roman Neumeister

Mit dem Business Travel Day hat die ABTA - Austrian Business Travel Association - Anfang Oktober ein kräftiges Lebenszeichen gesetzt. Dazu sagt Roman Neumeister, ABTA-Präsident und Travel Officer der OSCE, im Gespräch mit tip: "Der Business Travel Day hat eingeschlagen. Wir haben auch einige neue Mitglieder dazugewinnen können, bei Anbietern und bei Travel Managern. Viel positives Feedback haben wir auch auf die Online-Präsentationen erhalten." Dabei treffen sich 15 bis 20 Verantwortliche aus dem Business Travel zum virtuellen Erfahrungsaustausch. Im Zuge dessen wurde wie Neumeister weiter mitteilte jüngst eine Wunschliste der Hotel-Repräsentanten an die Travel Manager erstellt. Das führe zu einem Dialog mit dem Ziel, die Themen bei einer face-to-face-Veranstaltung zu besprechen - was die unterschiedlichsten Mitglieder zusammenbringt.

Auf die Frage wie sich Geschäftsreisen 2024 entwickelt haben erklärt Neumeister, dass das Geschäft wieder 'ziemlich angezogen hat' - besonders bei der ABTA, aber nicht bei allen Unternehmen. "Wir kommen langsam wieder in Richtung Vorkrisen-Niveau. Im Bereich Beratung und Trainings geschieht sehr viel online. Die Reisetätigkeit hat wieder stark zugenommen, das höre ich u.a. auch von der AUA. In Österreich hat sich viel Geschäftsreiseverkehr auf die Schiene verlagert, im In- und im benachbarten Ausland."

Ausblick auf 2025

Bezüglich des kommenden Jahres und was dafür geplant ist teilte Neumeister Folgendes mit:"Den Auftakt macht eine Business Travel Lounge am 23. Jänner mit dem Thema KI im Hotel Imperial Riding School. Dazu konnten wir mit Christian Rosenbaum einen Gastredner von Amadeus Cytric aus Deutschland gewinnen. Das Interesse bei Anbietern, vor den ABTA-Mitgliedern zu präsentieren, ist groß. Fixiert ist auch der Business Travel Day am 2. Oktober in Wien. Am 13. März sind wir mit einer Business Travel Lounge in Graz, am 3. April in Linz und am 8. Mai in Salzburg. Weitere Termine finden sich auf abta.at.

Inhaltlich sei dabei KI für Neumeister eines der Hauptthemen. "Österreich ist da noch sehr weit hinterher. Wir müssen acht geben, dass das Thema „Sustainability“ auch nicht überstrapaziert wird, aber SDG (Anm. d. Red.: Social Development Goals) sind natürlich wichtig. Eine weitere Frage ist auch, wie wir das Thema Blockchain in die Reisebranche bringen. Viel Potenzial sehe ich auch bei NDC. Das ist in Österreich allerdings festgefahren und wird immer noch stiefmütterlich behandelt. Es gibt in den Reisebüros wohl das Bewusstsein für NDC, aber die erforderlichen Investitionen dafür sind sehr hoch."

Das gesamte Interview ist HIER - auf tma-online.at - zu finden.

Das Gespräch führte Elo Resch-Pilcik (red)