Falkensteiner: Interview mit Angelika Stranner

Das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach positioniert sich als Adults-Only-Resort mit Fokus auf Wellness, Kulinarik und Aktivurlaub. Im Gespräch berichtet Angelika Stranner über aktuelle Entwicklungen im Haus, darunter die Zusammenarbeit mit Merkur Health im neuen Acquapura SPA, die Bedeutung nachhaltiger Konzepte wie dem hauseigenen Permakultur-Garten und die wachsende Nachfrage nach ganzheitlichem Wohlbefinden. Außerdem spricht sie über aktuelle Trends in der Luxushotellerie, die Rolle des Tourismus in der Region und darüber, was Gäste besonders an einem Aufenthalt im Balance Resort schätzen.

Interview mit Angelika Stranner

Sie sind seit 2023 General Managerin des Falkensteiner Balance Resort Stegersbach. Wie lautet Ihr bisheriges Fazit?

Stranner: Mein bisheriges Fazit ist absolut positiv. Das Falkensteiner Balance Resort in Stegersbach ist wirklich ein besonderer Ort zum Abschalten und Auftanken. In den letzten Monaten hat sich einiges getan – wir haben viele spannende Entwicklungen angestoßen, um unseren Gästen ein noch besseres Urlaubserlebnis zu bieten. Ein echtes Highlight ist unsere neue Zusammenarbeit mit Merkur Health – damit bringen wir noch mehr Qualität und Expertise in unseren neuen „Acquapura SPA by Merkur Health“. Und viele weitere Projekte stehen auch noch an – es bleibt also immer spannend und abwechslungsreich.

Das Burgenland hat kürzlich einen Nächtigungsrekord kommuniziert. Hat Ihr Hotel positiv dazu beigetragen?

Stranner: Wir freuen uns riesig über die positive Entwicklung in den letzten Jahren – es geht kontinuierlich bergauf und immer mehr Menschen entdecken das Südburgenland für sich, vor allem als Wellness- und Genussdestination. Die starke Auslastung, besonders in den Hauptreisezeiten, bestätigt uns auf ganzer Linie. Gleichzeitig arbeiten wir stetig daran, unser Angebot weiterzuentwickeln und noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen.

Welche Philosophie oder Werte stehen hinter dem Falkensteiner-Konzept, und wie setzen Sie diese in Stegersbach um? (Stichwort Adults Only).

Stranner: Das Besondere am Falkensteiner Konzept ist diese Mischung aus echter, herzlicher Gastfreundschaft, erstklassiger Qualität und einem herausragenden Service. Es geht darum, unseren Gästen besondere Urlaubserlebnisse zu bieten – inklusive einer hochwertigen Kulinarik und einem tollen Wellness- und Freizeitangebot.

Im Balance Resort Stegersbach setzen wir dieses Konzept als 5* Adults-Only-Hotel um – ein Rückzugsort für alle ab 14 Jahren, bei dem Ruhe, Genuss und ganzheitliches Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen. In der Kulinarik spielt unser hauseigener Permakultur-Garten eine zentrale Rolle – mit dem Konzept „Cook the Garden“ kommt das, was wir anbauen, direkt frisch auf den Teller. Seit Kurzem legen wir auch einen noch stärkeren Fokus auf Gesundheit und Prävention – gemeinsam mit unserem neuen Partner der Merkur Versicherung. Im Acquapura SPA by Merkur Health bieten wir nicht nur maßgeschneiderte Treatments zur Entspannung und Erholung, sondern auch innovative Programme zur Gesundheitsförderung und Vorsorge. Und natürlich ist unsere Lage ideal für Golf, entspanntes Wandern oder Genussradeln. Unser Experience Concierge Team sorgt dafür, dass es nie langweilig wird. Jeden Tag gibt es ein neues Aktivitäten- und Saunaprogramm, das alles abdeckt: von entspannenden Momenten bis hin zu sportlichen Ausflügen in die Region.

Was schätzen Ihre Gäste besonders an einem Aufenthalt in Ihrem Hotel? Wellness steht im Fokus, auch Golf spielt eine essenzielle Rolle…

Stranner: Unsere Gäste schätzen besonders die Kombination aus Wellness, Genuss und Aktivurlaub. Der Acquapura SPA by Merkur Health bietet alles für eine perfekte Auszeit – von hochwertigen Behandlungen bis hin zu Infinity-Pools. Golfer kommen hier das ganze Jahr über auf ihre Kosten, direkt an der größten Golfschaukel Österreichs. Radfahrer, Wanderer und Läufer genießen die grünen Hügel des Südburgenlands. Dazu bieten wir eine regionale Kulinarik mit internationalem Twist.

Was aber für viele Gäste wirklich den Unterschied macht, ist unser Team. Viele unserer Mitarbeitenden sind schon seit Jahren dabei und das spüren die Gäste. Es ist jedes Mal schön zu sehen, wie herzlich die Freude bei unseren Stammgästen ist, wenn sie wieder ins Balance Resort kommen – fast wie ein kleines Heimkommen. Ganz nach unserem Motto: Welcome Home!

Der Tourismus hat sich in den letzten Jahren stark verändert – von der Pandemie bis zu neuen Reisegewohnheiten. Welche Trends sehen Sie aktuell in der Wellness- und Luxushotellerie?

Stranner: Ein klarer Trend ist das wachsende Bedürfnis nach echter Erholung und Regeneration. Vor allem das Interesse an ganzheitlichem Wohlbefinden steigt: Meditation, Yoga und bewusste Ernährung stehen bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. Auch individuell abgestimmte Wellness-Erlebnisse und hochwertige, regionale Kulinarik stehen hoch im Kurs. Zudem gewinnt das Thema Workation – also Arbeiten da, wo andere Urlaub machen – zunehmend an Bedeutung.

Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in der Hotellerie. Welche nachhaltigen Maßnahmen setzt das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach um?

Stranner: Ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie ist der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen. Unser Permakultur-Garten spielt dabei eine wichtige Rolle – er trägt zur teilweisen Selbstversorgung des Resorts bei. Gäste erhalten außerdem bei Gartenführungen mit unserem Gärtner Paul spannende Einblicke in das Permakultur-Konzept, das sich an den Kreisläufen der Natur orientiert.

In unserer Küche setzen wir auf regionale, saisonale Produkte und arbeiten eng mit lokalen Lieferanten zusammen. Zudem versuchen wir immer, unseren Energie- und Wasserverbrauch zu minimieren und achten auf Müllvermeidung und Recycling. Außerdem sind für heuer noch eine neue PV-Anlage sowie die Zertifizierung mit dem EU Ecolabel geplant.

Noch eine persönliche Note zum Abschluss. Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die in der Hotellerie Karriere machen möchten?

Stranner: Die Hotellerie ist eine unglaublich spannende Branche mit vielen Möglichkeiten. In den letzten 20 Jahren habe ich so viele wunderbare Menschen unterschiedlichster Nationen kennengelernt und unzählige Erfahrungen gesammelt. Kein Tag gleicht dem anderen – so bleibt es bei uns immer abwechslungsreich und spannend.

Mein Rat an junge Menschen: Seid leidenschaftlich, neugierig und bereit, stetig zu lernen. Wer mit Engagement und Herz dabei ist, kann in der Hotellerie sehr erfolgreich sein. (red)