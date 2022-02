Wizz Air: Rabatt-Aktion für VAE-Flüge

Wizz Air hat erst kürzlich die neue Verbindung Wien - Dubai angekündigt, die bis zum 25. März 2022 drei Mal wöchentlich bedient wird. Mit 28. März wird die Verbindung auf den Flughafen Abu Dhabi verlegt, wodurch Reisende im März dreimal und ab April zweimal wöchentlich in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fliegen können.

Zur Feier der neuen Strecke bietet die Airline heute, am 1. Februar, 25% Ermäßigung auf alle Flüge von und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Aktion gilt auf Tickets, die in der mobilen App oder online auf wizzair.com gebucht werden und vor oder am 31. März 2022 stattfinden.

Zusätzliche Flexibilität

Durch das Hinzufügen von WIZZ Flex können Passagiere, falls sich die Umstände ändern oder sie einfach an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten, bis zu 3 Stunden vor Abflug auf jeden WIZZ-Flug ihrer Wahl umbuchen oder stornieren. Bei Stornierung erhalten die Passagiere 100% des ursprünglichen Flugpreises in Form von Credits auf den jeweiligen WIZZ-Account zurückerstattet.

Neues Corona-Informations-Tool

Um den Passagieren das Reisen außerdem zu vereinfachen, hat Wizz Air ein neues und ständig aktualisiertes Website-Suchtool, die WIZZ Reiseplanungskarte, eingeführt. Das interaktive Tool ermöglicht es Passagieren sich vor ihrer Reise über Covid-Beschränkungen zu informieren.

Um die Karte zu benutzen, müssen die Passagiere einfach auf den gewünschten Abflughafen klicken und können dann aus allen verfügbaren Zielen im WIZZ-Netzwerk wählen. Zusätzlich kann die Nationalität der Passagiere ausgewählt werden. Länder und Flughäfen sind je nach Einschränkungen farblich gekennzeichnet – grün bedeutet, dass es keine Einschränkungen für die Einreise auf dem Luftweg gibt, gelb bedeutet, dass es teilweise Einschränkungen für die Einreise auf dem Luftweg gibt und rot bedeutet, dass es ein vollständiges oder teilweises Einreiseverbot auf dem Luftweg gibt. (red)