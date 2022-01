"Crisis Hub": Weltweite Corona-Bestimmungen auf einen Blick

Mithilfe des Web-Portals "Crisis Hub" erhalten Anwender durch wenige Klicks alle pandemiebedingten Regelungen im Überblick - wie etwa ob bei Einreise in ein bestimmtes Land eine Testpflicht oder im Zielland Maskenpflicht besteht. Reisende müssen dazu lediglich das Reiseziel und ihre Nationalität angeben. Basierend auf diesen Attributen erzeugt "Crisis Hub" eine farblich kodierte Weltkarte, die anzeigt, aus welchen Ländern Personen wo einreisen dürfen, ob Einschränkungen bestehen und von wo aus die Einreise in ein bestimmtes Land gerade nicht erlaubt ist.

Alle Reise-Informationen auf einen Blick

Im Detail informiert die Lösung der ISO Travel Solutions GmbH zu möglicherweise nötigen Einreiseformularen, Unterkunftsnachweisen sowie zu der Art des COVID-19-Tests, der bei Einreise vorgelegt werden muss.

Zudem zeigt der Crisis Hub relevante Bestimmungen am Zielort: Das können etwa bestehende Ausgangssperren sein, oder ob Restaurants, Geschäfte und Strände geöffnet sind oder nicht. Gleiches gilt für die Rückreisebestimmungen. Es bestehen Verknüpfungen zu allen aktuellen Informationsseiten der Bundesregierung und öffentlichen Stellen.

“Wir erweitern kontinuierlich unsere IT-Lösungen, um Reiseunternehmen und Airlines bei der täglichen (Mehr-)Arbeit aufgrund von Corona zu unterstützen", so Markus Kretschmer, Sales Director ISO Travel Solutions GmbH.

"Das neueste Tool ist nun der „Crisis Hub“, der auf intuitive Art und Weise die geltenden Reisebestimmungen visualisiert. Das Tool kann in externe Webseiten integriert werden, so dass die Kunden alle relevanten Infos vor der Buchung erhalten. Den „Crisis Hub“ können Reiseunternehmen auch intern nutzen, zum Beispiel als Informationssystem im Service Center oder im Produktmanagement." (red)