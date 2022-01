TraveLeague: Neue Kennzeichnungen als Beratungshilfe

Mit der Einführung der internen TOP Partner Zertifizierung hebt der Individualreiseveranstalter ab sofort besondere Unterkünfte hervor und garantiert damit einerseits Qualität und liefert andererseits auch sogleich Verkaufsargumente wie beispielsweise das beste Preis-Leistungs-Verhältnis innerhalb einer bestimmten Region.

Außerdem finden Agents künftig unter dem Motto "Familytime" auf einen Blick treffsichere Familienangebote für ihre Kunden.

Mit Blick Richtung Sommerurlaub sind zudem die ersten Urlaubsdomizile in Spanien bei TraveLeague buchbar. Die Aufnahme weiterer Häuser in das Programm laufe bereits auf Hochtouren.

Das Qualitätssiegel TOP Partner

Das Siegel TOP Partner kennzeichnet ab sofort besondere Tipps der Einkaufs- und Produktabteilung von Deutschland und Österreich über Italien und Kroatien bis Polen und Spanien, wodurch Agents ihre Kunden noch gezielter beraten können. Dabei handelt es sich um Hotels, Chalets und Ferienwohnungen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis und Service und einer guten Verfügbarkeit bei TraveLeague. Im virtuellen Katalog sind die Unterkünfte entsprechend markiert und sichtbar gemacht. Die Zertifizierung läuft sukzessive weiter und wird auch bei neuen Häusern im Portfolio angewendet.

TOP Partner-Beispiel: FALKENSTEINER Club Funimation Katschberg Kärnten, Österreich (TOP Partner und Familytime)

Angebote für Familien

Hinter Familytime verbirgt sich eine zugespitzte Auswahl an Hotels für den Familienurlaub. Die selektierten Unterkünfte befinden sich in Deutschland (Lausitz, Bayrischzell), Österreich (Kärnten, Salzburger Land), Kroatien (Istrien) sowie Italien (Gardasee, Adria, Insel Elba, Toskana) und garantieren Spaß und Erholung für die ganze Familie.

Familytime-Beispiel: Das Bayrischzell Familotel Oberbayern, Deutschland

Angebote für Spanien

Der Fokus in der Produktentwicklung liegt aktuell auf Spanien. Die zunehmend wachsende Palette an ausgewählten Unterkünften in dem beliebten Reiseland machen TraveLeague in der Buchungsphase für den Oster- und Sommerurlaub einmal mehr interessant für Reisebüros und Kunden. Die aktuelle Selektion befindet sich in Lloret de Mar und an der Costa Barcelona. Alle verfügbaren Hotels haben verschiedene Zimmertypen und Verpflegungsvarianten zu attraktiven Preisen.

Spanien-Beispiel: Aqua Hotel Aquamarina & Spa, Santa Susanna, Costa Barcelona (TOP Partner)

Die jeweiligen Übersichten zu den TOP Partnern und Familytime-Empfehlungen sind im Newsroom auf der Website verfügbar. (red)