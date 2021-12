TUI startet 2022 mit neuer Kampagne & Preisaktionen

Im Rahmen der neuen Kampagne "Live Happy" erscheint die Marke TUI nicht nur im neuen Look, sondern bietet auch zahlreiche Aktionen für den nächsten Sommerurlaub. Zu den Aktionen für das kommende Jahr gehören neben dem Kinderfestpreise ab 99 EUR auch kostenfreie Aufenthalte für Kinder in Autoreisezielen sowie attraktive Angebote für die beliebtesten Hotels aus dem TUI-Portfolio für Frühentschlossene.

„TUI startet mit neuem Look und einer großen Kampagne in das Jahr 2022. Ab sofort gestalten wir unter dem Motto 'Live Happy für unsere Kundinnen und Kunden die schönste Zeit des Jahres. Die Marke wandelt sich damit vom reinen Pauschalreiseanbieter zum Reise- und Erlebnispartner. Außerdem legen wir zum Jahreswechsel Frühbucheraktionen auf, mit denen sich Frühentschlossene für ihren Sommerurlaub die größte Auswahl zum besten Preis sichern können“, so Ines Wasner, Direktorin Vertrieb und Marketing bei TUI Österreich.

Details zu den Aktionen

Der Kinderfestpreis gilt im Sommer 2022 für Kinder bis 11,99 Jahre. Flug und Basisverpflegung sind im Preis enthalten. Rund 170 familienfreundliche Hotels aus dem TUI- und airtours-Programm stehen zur Auswahl, darunter die beliebtesten Hotels der TUI-Marken TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Suneo, RIU und den Konzepthotels von TUI Kids Club. Die Familienaktion ist bis 28. Februar 2022 buchbar.

Die Sparpreise gelten für Reisen vom 1. April 2022 bis 30. September 2022, darunter in die Mittelmeerklassiker auf den griechischen Inseln, den Balearen und in der Türkei. In beliebten Ferienregionen in Österreich, Deutschland, Kroatien oder Italien übernachten Kinder sogar kostenfrei.

Reiseschutz inklusive: Größtmögliche Flexibilität haben Kund:innen mit dem Flextarif, der auch auf Aktionsangebote zubuchbar ist. Der Reiseschutz TUI Protect ist bei TUI Pauschalreisen und Hotelbuchungen bereits inkludiert.

Preisbeispiele:

Eine Woche mit Flug und Frühstück im TUI Suneo Achilleas Beach auf Kos ist ab 719 EUR pro Person im Doppelzimmer, All Inclusive buchbar. Kinder begleiten die Eltern zum Kinderfestpreis von 99 EUR.

Eine Woche im TUI Blue Rocador (Adults Only) auf Mallorca kostet mit Flug und Halbpension ab 779 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/pauschalreisen/sommerurlaub bzw. unter www.tui.at/kinderfestpreis (red)