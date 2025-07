Neue Michelin-Sterne in Kroatien

Die Restaurants Krug (Split) und Cap Aureo (Rovinj) wurden neu mit Sternen ausgezeichnet, wie das Kroatische Tourismusbüro mitteilt. Das Restaurant Agli Amici in Rovinj hat erfolgreich seine zwei Sterne verteidigt. Erfolgreiche ihren Michelin-Stern verteidigen konnten die Restaurants Dubravkin put (Zagreb), Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovinj), Noel (Zagreb), Boškinac (Novalja), LD Restaurant (Korčula), Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) und Korak (Jastrebarsko). Das Michelin-Gütesiegel „Grüner Stern“ für Lokale, die sich in besonderem Maße einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Gastronomie verschrieben haben, konnten auch die Restaurants Zinfandel’s (Zagreb), Konoba Mate (Korčula) und Korak (Jastrebarsko) behalten.

Zusätzlich wurden die Restaurants Konoba Pescaria (Mošćenička Draga) und K.užina (Split) in die Bib-Gourmand-Liste des Michelin-Guides aufgenommen, sodass Kroatien heute insgesamt zwölf Restaurants mit diesem Michelin-Label vorweisen kann, das an Restaurants vergeben wird, die hochwertige Menüs zu erschwinglichen Preisen anbieten. Der Sonderpreis für junge Köchinnen und Köche ging an Gabriela Filca vom Restaurant Nebo by Deni Srdoč, während der Preis für Servicequalität an Vera Korak vom Restaurant Korak verliehen wurde. Den Sommelier-Preis erhielt Dinko Lozica vom LD Restaurant.

Kulinarischer Reichtum

„Das kroatische Wein- und Gastronomieangebot ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres gesamten touristischen Angebots, denn genau das trägt zum Gesamterlebnis unseres Landes für jeden Gast bei, zu unserer Authentizität und unserem kulinarischen Reichtum", sagte dazu Tonči Glavina, Minister für Tourismus und Sport. "Aufgrund seiner Bedeutung wurde diese Form des Tourismus auch in unsere strategischen Planungen aufgenommen, und wir freuen uns, dass sich die Qualität des Angebots weiterentwickelt und Jahr für Jahr vielfältiger wird – im Einklang mit globalen Trends, ohne dabei die kroatische Authentizität zu verlieren.“

„Als Hauptpartner des Michelin-Guides für Kroatien freuen wir uns außerordentlich über die neue Auswahl und die prestigeträchtigen Auszeichnungen", so Kristjan Staničić, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus. "Kroatien positioniert sich zunehmend als erstklassige eno-gastronomische Destination, und die Michelin-Auswahl ist ein wichtiger Indikator für die internationale Anerkennung unseres Angebots. Diese Auszeichnung gilt nicht nur den Küchenchefs und Restaurantteams, sondern auch der gesamten Destination, denn Spitzen-Gastronomie wird immer mehr zu einem entscheidenden Motiv für die Anreise von Gästen und ist zugleich Teil der kroatischen Identität als Land mit einer reichen, hochwertigen und nachhaltigen kulinarischen Tradition." (red)