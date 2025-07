GreenWorking Awards für nachhaltige Tourismuswerbung

Die GreenWorking Awards zeichnen Kampagnen aus, die Nachhaltigkeit nicht nur als Botschaft, sondern auch als gelebte Praxis in den Mittelpunkt stellen – im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs). Die Awards gliedern sich in drei Kategorien, die zentrale Dimensionen von Nachhaltigkeit in der Tourismuskommunikation widerspiegeln: den GreenWorking Production Award für Kampagnen mit vorbildlich nachhaltiger audiovisueller Produktion, den GreenWorking Message Award für Kampagnen mit überzeugender Nachhaltigkeitsbotschaft und den GreenWorking Global Award, der die rundum beste Kampagne auszeichnet – eine audiovisuelle Produktion, die Green Production mit einer starken nachhaltigen Botschaft vereint, wie es in einer Aussendung von CIFFT heißt.

Ausgezeichnet werden Tourismusorganisationen, Produktionsfirmen und Kreativagenturen weltweit, die Nachhaltigkeit ernst nehmen, ihre CO2-Bilanz im gesamten Produktionsprozess minimieren und klare, wirkungsvolle Botschaften zum Thema nachhaltiger Tourismus vermitteln. Die internationale Jury setzt sich demnach aus ExpertInnen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Marketing und Kreativwirtschaft zusammen. Einreichungen sind bis 15. September 2025 möglich. Mehr Informationen und zur Teilnahme unter www.cifft.com (red)