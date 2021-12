Dritte Impf-Aktion am Salzburg Airport

Gestartet wurde mit der ImpfAir-I, einem Airbus der Eurowings, gefolgt von ImpfAir-II - einer Herkules des Bundesheeres und nun abgerundet mit der Aktion bei der ImpfAir-III - einem historischen DC-3 Oldtimerflugzeug, einer Aktion des DC-3 Dakotaclubs für Flughafenmitarbeiter*innen und Clubmitglieder im historischen Flugzeug der DC3.

Jeder Stich gegen Corona hilft

Das Führungsteam rund um DC-3 Clubobmann David Schilcher bietete Clubmitglieder und Flughafenangestellte am Wochenende eine weitere tolle Impfaktion: Ganz nach dem Motto der Landesregierung "Einfach Impfen" konnten sich Mitglieder des DC-3 Clubs gegen Voranmeldung den Erst-, Zweit-, oder Drittstich holen – und das im DC-3 Clubflugzeug am Vorfeld des Salzburger Flughafens. Von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr stand Mag. Dr. Peter Jungbauer als "Clubarzt" den Impflingen zur Verfügung. Wie bei allen anderen Impfungen wurde lediglich ein Ausweis, der Impfpass und eine E-Card benötigt um zum Stich in der DC3 zu gelangen.

„Ich persönlich finde jede Aktion die hilft, dieser Pandemie Herr zu werden, enorm wichtig. Die Impfung ist hier das wirkungsvollste Instrument gegen Corona und ich bin froh mir heute in dem historischen Flugzeug des DC-3 Clubs den Boosterstich abholen zu können“, so Flughafenprokurist Christopher Losmann, der heute seinen dritten Stich erhielt.

(red)