Eurobike: Radtouren auf Mallorca und Madeira

Wer Schnee und Eis schon bald hinter sich lassen und lieber der Sonne entgegen radeln möchte, findet zum Beispiel auf Madeira und Mallorca sein Radelglück. Auf der portugiesischen Blumeninsel kann man rund ums Jahr bei sommerlichen Temperaturen radeln. Auch Mallorca ist bei Radurlaubern gerade in der Nebensaison besonders beliebt. Ob Rundfahrten oder Sternfahrten, anspruchsvoll oder entspannend, E-Bike oder gewöhnliches Fahrrad - Eurobike bietet ab Jänner wieder tolle Touren für jeden Radfahr-Typ:

Madeira Rundfahrt – Blumenwelt und Küstenland

Radreisende die es gar nicht abwarten können, starten einfach schon Anfang Jänner auf Portugals Blumeninsel zur ersten Radtour 2022. Sommerliches Klima, exotische Flora und Fauna und eine Route, die auf weiten Strecken entlang der Küste führt, stehen auf dem Programm. Etappenziele ab Caniço: Porto da Cruz, Såo Vicente, Porto Moniz, Calheta und Funchal. Da täglich mehrere Anstiege zu meistern sind, empfiehlt es sich, ein E-Bike zu leihen.

Preisbeispiel: Madeira Rundfahrt, 8 Tage, Anreise Dienstag, Donnerstag und Samstag vom 08.01. bis 10.12.2022, ab 799 EUR

Mallorca – die große Rundfahrt

Ab 18.2. können Radurlauber auf einer Rundfahrt Mallorcas eindrucksvolle Naturvielfalt erleben: Salinenfelder und rosa schimmernde Salzseen, malerische Buchten, weiße Strände und die Drachenhöhlen bei Porto Cristo, Vogelpark und Botanischer Garten, die Gebirgslandschaft der Serra de Tramuntana und vieles mehr. Start und Ziel: Playa de Palma.

Preisbeispiel: Mallorca – die große Rundfahrt, 8 Tage, Anreise Freitag und Sonntag vom 18.02. bis 23.10.2022, ab 799 EUR

Mallorcas Ostküste - auch für Anfänger

Diese Sternfahrt, für die zwei sehr schöne Hotels in Cala Millor zur Wahl stehen, ist auch für ungeübte Radfahrer gut zu bewältigen. Die Tagesetappen sind nicht zu lang (1 x 20 km, 3 x 40 km, 1 x 50 km), haben wenig Steigungen und verlaufen auf überwiegend asphaltierten Wegen. Ausflugsziele sind Artà, Manacor, Cap des Pinar, Cap Vermell, Porto Cristo und Punta de s’Estany. Ein Tag ist zum Relaxen eingeplant.

Preisbeispiel: Mallorcas Ostküste, 8 Tage, Anreise täglich vom 12.03. bis 22.10.2022, ab 659 EUR

Mallorca mit Charme

Die Insel-Highlights entdecken und in besonders charmanten Hotels nächtigen. Zu den besonderen Unterkünften gehören: das Boutique Hotel Continental nahe der Palma-Altstadt, das Hotel Honucai an der Promenade des einstigen Fischerdorfes Colónia de Sant Jordi, die historische Finca son Roig bei Porreres, das Can Mostatxins in Alcudia in historischem Gemäuer und das Hotel Es Port in Port de Sóller mit tollem Mix aus Historie und Moderne.

Preisbeispiel: Mallorca mit Charme, 8 Tage, Anreise Freitag und Sonntag vom 04.03. bis 23.10.2022, ab 1.039 EUR