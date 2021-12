Air Astana fliegt wieder nach Neu-Delhi

Ab 16. Dezember 2021 startet Air Astana dreimal pro Woche mit einem Airbus A320 von der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty in die indische Hauptstadt. Die Flüge finden jeweils dienstags, donnerstags und samstags statt. Nach Abflug in Almaty morgens um 7:50 Uhr erreicht die Maschine die indische Millionenmetropole um 11:10 Uhr Ortszeit. Der Rückflug startet um 12:20 Uhr und landet in Almaty um 16:40 Uhr. Die Flugzeit beträgt jeweils 3:50 Stunden. Ab Europa ist das Drehkreuz Almaty über Frankfurt schnell erreichbar. (red)