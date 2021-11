Air Canada: Toronto und mehr

Ab kommenden Sommer sind die Flüge wieder täglich im Programm. Die Partnerschaft ermöglicht über das Drehkreuz Wien ausgezeichnete Umsteigemöglichkeiten zu den schönsten Destinationen Nordamerikas.

Bei Weiterflug in die USA erledigen die Passagiere die US-Einreiseformalitäten bereits im Transit in Kanada, was den Vorteil hat, dass man sich die Schlangen an den großen US-Flughäfen erspart. Das Gepäck wird automatisch zum Anschlussflug befördert. (red)