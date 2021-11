Mit CroisiEurope zum Karneval von Venedig

Im Februar 2022 soll der berühmte Karneval von Venedig wieder stattfinden. Die Reederei CroisiEurope hat dazu eine eigene Themen-Kreuzfahrt ins Programm genommen, und bietet Gästen somit eine interessante Alternative zu einem normalen Hotelaufenthalt: Vom 22. bis 26. Februar 2022 wird die MS Michelangelo sich in der Lagunenstadt aufhalten. Das kleine Flusskreuzfahrtschiff, das nur über 78 Kabinen verfügt, darf im Herzen der Stadt anlegen. Vier Tage lang übernachten die Passagiere nur wenige Gehminuten vom Markusplatz entfernt und können so die jahrhundertealte Tradition aus nächster Nähe erleben. ­­­Neben dem Treiben in der Stadt stehen auch die umliegenden Inseln Murano und Burano sowie ein Ausflug nach Padua auf dem Programm.

Reisedetails: Die fünftägige Kreuzfahrt vom 22. bis 26. Februar 2022 an Bord der MS Michelangelo beginnt und endet in Venedig. Sie ist bereits für 878 EUR pro Person in der Doppelkabine buchbar. Der Reisepreis umfasst neben vier Übernachtungen an Bord mit Vollpension auch die Getränke zu den Mahlzeiten und an der Bar sowie die Landausflüge mit geführten Stadtrundgängen. Ein Anreisepaket mit dem Bus oder mit dem Flugzeug kann auf Wunsch zugebucht werden. Nähere Infos unter: www.croisieurope.de (red)