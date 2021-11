AUA & FH Wien starten Impfaktion im Flugzeug

Die Heimatairline und der Flughafen Wien laden am 13. November 2021 in Kooperation mit dem Roten Kreuz in die öffentliche Boeing 777-Impfstation ein.

„Herzlich willkommen an Bord von Austrian Airlines. Danke, dass Sie sich für einen Impftermin in unserer Boeing 777 entschieden haben und damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten. Die berechnete Flugzeit dauert nur wenige Minuten. Die Austrian Airlines, Flughafen Wien und Rotes Kreuz Niederösterreich Crew wünschen einen angenehmen Aufenthalt an Bord“, so etwa wird die Bord-Durchsage lauten, wenn die drei Kooperationspartner zur spontanen Impfaktion laden.

Die steigenden Infektionszahlen und die damit einhergehenden Corona-Maßnahmen in Österreich zeigen, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei und die Impfung zur Eindämmung des Virus essentiell ist. Aus diesem Grund haben Bürger:innen am Samstag, dem 13. November 2021 die Möglichkeit sich in einer Austrian Airlines Langstreckenmaschine, in der Passagiere üblicherweise für zum Beispiel einen Flug in die Vereinigten Staaten Platz nehmen, impfen zu lassen.

„Als rot-weiß-rote Airline nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber unserer Heimat sehr ernst. Mit dieser Impfaktion wollen wir einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie in Österreich leisten. Denn wir sind überzeugt: Aus dieser Gesundheitskrise können wir nur gemeinsam fliegen“, erklärt Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech.

Um die Impfmotivation außerdem ein Stück weit anzukurbeln, verlost die Heimatairline unter den Teilnehmer:innen der Impfaktion einen Flug für zwei Personen nach New York City.

Die Einreise in die USA ist nur für vollständig geimpfte Personen plus PCR-Test möglich.

Alle Infos zur Impfaktion im Überblick:

Die öffentliche Impfaktion am 13. November 2021 kann ohne Voranmeldung zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr sowohl für die Erst-, als auch Zweit- und Booster-Impfung genutzt werden. Impfstoff steht für bis zu 300 Personen – also eine vollbesetzte Langstreckenmaschine – zur Verfügung. Es gilt das „first come – first serve“-Prinzip.

Verimpft wird BioNTech Pfizer.

Der Check-in zum Impftermin erfolgt in der Besucherwelt des Flughafen Wien im Besucherweltterminal hinter dem Terminal 1. Benötigt werden neben der E-Card, ein amtlicher Lichtbildausweis sowie das Aufklärungs- und Dokumentationsformular, welches vor Ort ausgegeben wird. Nach dem Check-in und der Sicherheitskontrolle, erfolgt der Transfer mittels Shuttlebus zur Boeing 777-Impfstation. Teilnehmer:innen werden gebeten, die am Flughafen geltenden Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Sowohl vor dem Stich, der von Mitarbeiter:innen des Roten Kreuz Niederösterreich verabreicht wird, als auch danach gibt es für wartende Impfpassagiere ausreichend Sitzplätze. Die Austrian Airlines Crew wird sich um das Wohl der „Fluggäste“ kümmern, die in allen Reiseklassen Probesitzen können.

Bitte beachten: In der Besucherwelt, den Bustransfers, im Flugzeug und im Terminal gilt FFP2-Maskenpflicht. (red)