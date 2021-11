SITA stellt digitale Reiseerklärung kostenlos zur Verfügung

Um die Erholung der Reiseindustrie zu unterstützen stellt SITA den Regierungen weltweit ab sofort einen Teil ihre Lösung Digital Travel Declaration (Digitale Reiseerklärung) kostenlos zur Verfügung.

"Die Digital Travel Declaration den Regierungen kostenlos zur Verfügung zu stellen, ist eine Investition in die Erholung unserer Branche und wir hoffen, dass sie einen Beitrag leisten wird, um die Herausforderungen zu bewältigen, von denen wir heute alle betroffen sind", so David Lavorel, CEO SITA Airports and Borders.

Durch die digitale Reiseerklärung wird es Passagieren ermöglicht, die erforderlichen Reise- und Gesundheitsdokumente schon vor der Reise mit den Behörden auszutauschen. Damit soll das globale Problem gelöst werden, dass Gesundheitsdokumente eingereicht und überprüft werden müssen, was für die Erholung der weltweiten Reiseindustrie nach wie vor ein großes Hindernis darstellt.

„In vielen Fällen halten die aktuell geltenden strengen Gesundheitsvorschriften Reisende vom Fliegen ab oder führen zu langen Warteschlangen an den Flughäfen", erklärt Lavorel. "Als brancheneigene Organisation, die an der Schnittstelle zwischen Fluggesellschaften, Flughäfen und Behörden arbeitet, sind wir in der Lage, die Verbindung herzustellen und die Prozesse rund um die Gesundheitsunterlagen zu optimieren."

Entwicklung der digitalen Reiseerklärung

SITA hat eng mit den Regierungen zusammengearbeitet und ihre Lösung Electronic Travel Authorization (elektronische Reisegenehmigung) genutzt, um eine gesundheitsorientierte Reiseerklärung zu entwickeln, mit der Regierungen bereits vor Reiseantritt über den Gesundheitszustand der Passagiere informiert werden und wahlweise eine Reisegenehmigung ausstellen können.

Die Digital Travel Declaration ist seit Oktober 2020 einsatzbereit und werde bereits von Regierungen auf der ganzen Welt genutzt, um Reisenden das Ausfüllen von Gesundheitserklärungen in wenigen schnellen Schritten zu erleichtern. Die Antwort wird als Nachweis für die Reisegenehmigung übermittelt, so dass der Fluggast den Fluggesellschaften und Flughäfen nachweisen kann, dass er im Besitz der ordnungsgemäßen Unterlagen ist.

Auf der Grundlage dieser bewährten Lösung und um die Erholung des Reisesektors weiter zu unterstützen, bietet SITA die Einstiegskonfiguration seiner Lösung Digital Travel Declaration für einen Zeitraum von 12 Monaten allen Regierungen kostenlos an.

Obwohl sich SITAs Digital Travel Declaration auf die aktuellen Gesundheitsunterlagen bezieht, die während der COVID-19-Pandemie erforderlich sind, kann sie auch dazu verwendet werden, die Einführung anderer Reisevorschriften zu rationalisieren, z. B. bei künftigen Pandemien, lokalen Gesundheitsbedenken oder herkömmlicheren Sicherheits- und Einreisegenehmigungen. (red)