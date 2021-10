Neuer Geschäftsführer bei Studiosus

Philip Edel (50) ist künftig zusätzlich zu seinem bisherigen Geschäftsbereich Finanzen, Controlling und Rechnungswesen auch für den Personalbereich verantwortlich. Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: „Wir schätzen Philip Edel als äußerst kompetenten und erfolgreichen Leiter unseres Finanzwesens, seine Fähigkeiten hat er im Zuge der Corona-Pandemie wieder unter Beweis gestellt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn jetzt für die Geschäftsführung gewinnen und damit die Basis für Kontinuität in der Zukunft stärken konnten.“ Co-Geschäftsführer Philip Edel: „Das Vertrauen ehrt mich. Studiosus hat eine herausragende Unternehmenskultur und tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam werden wir die Zukunft erfolgreich und nachhaltig gestalten, dessen bin ich mir sicher.“

Langjähriger Mitarbeiter

Seit 2017 ist Philip Edel als Prokurist und Chief Financial Officer Mitglied der Unternehmensleitung von Studiosus und mit allen relevanten Themen der Unternehmensgruppe, zu der auch der Veranstalter Marco Polo Reisen gehört, bestens vertraut. Mit dem Münchner Familienunternehmen ist der gebürtige Schwabe und Vater von vier Kindern bereits seit 1999 verbunden. Nach seiner Ausbildung bei einer deutschen Großbank und dem Abschluss des Studiums der Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim stieg Philip Edel als Assistent in die Finanzabteilung von Studiosus ein. 2004 wurde er zum stellvertretenden Abteilungsleiter und 2011 zum Abteilungsleiter Finanzen & Controlling ernannt. (red)