Aldiana präsentiert neue Angebote

Trotz aktuell sinkender Temperaturen geht es bei Aldiana derzeit heiß her: Kunden können noch bis Ende der Sommersaison von kostenlosen Zusatzleistungen profitieren oder mit Freunden zum Aktionspreis urlauben. Für all jene die keine freien Tage mehr haben, bietet Aldiana neue Clubs fürs Homeoffice.

ClubOffice mit Meerblick oder Bergblick

"Homeoffice mit Meerblick“ - das kam bereits im Aldiana Club Fuerteventura sehr gut an. Aus diesem Grund erweitert der Reiseveranstalter nun sein ClubOffice by Aldiana-Konzept mit dem Aldiana Club Costa del Sol und ab der Wintersaison 2021/22 ist die perfekte Balance von Arbeit und Verwöhnprogramm auch in den Bergclubs am Hochkönig, in Bad Mitterndorf sowie im Aldiana Club Ampflwang möglich.

Ein ruhiges Zimmer mit Kaffeemaschine, eine hervorragende WLAN-Verbindung sowie eine moderne Office-Ausstattung für mobiles Arbeiten verstehen sich dabei von selbst. Ein abwechslungsreiches Workout- und Wellnessangebot sowie die exzellente Küche, für die Aldiana bekannt ist, sorgen für den perfekten Ausgleich in den Pausen sowie vor und nach der Arbeit.

Aldiana4Friends: 4 reisen, 3 zahlen

Mit dem neuen „Aldiana4Friends“-Angebot können Freundesgruppen noch bis Ende der Sommersaison alle Vorzüge des spanischen Aldiana Club Costa del Sol zum absoluten Sonderpreis genießen: Denn damit können vier Freunde verreisen, aber nur drei davon zahlen. Und mit der Aldiana Young-Ermäßigung von 200 EUR für junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren kann bei einem Aufenthalt von einer Woche nochmals kräftig gespart werden.

Auf Sportbegeisterte warten im Adults Friendly-Club zahlreiche Group Fitness-Programme, Golfplätze in unmittelbarer Nähe, Bike-Touren ins Hinterland, Tennis und vieles mehr. Um sich nach dem Sport zu erholen, bietet das Welldiana Club Spa anschließend wohltuende Anwendungen.

Djerba Days: Kostenlose Goodies

Bei jeder Buchung des Aldiana Club Djerba Atlantide können Reisebüros ihren Kunden jetzt eine zusätzliche Freude bereiten, indem sie eine von fünf kostenfreien Zusatzleistungen anbieten. Als Goodies locken kostenlose Zimmerupgrades in die nächsthöhere Kategorie, zwei Stunden Segel-, Surf- oder Tenniskurs, eine Welldiana Ganzkörpermassage oder ein Gutschein für ein Essen im Spezialitätenrestaurant für zwei Personen.

Das Angebot gilt nach Verfügbarkeit und ist noch bis zum Ende der Sommersaison mit letzter Abreise am 6. November 2021 buchbar.

Weitere Informationen zu den Aktionen im Aldiana-Infonet unter: www.friends-aldiana.at (red)