Schwarzer Adler feiert Wiedereröffnung

Etwa 110 Gäste lud Inhaberfamilie Ultsch zur Wiedereröffnungsparty in das frisch renovierte Boutique-Hotel im Herzen der Tiroler Landeshauptstadt ein. Während das Haus für Urlaubs- und Geschäftsreisende bereits seit gut einem Monat geöffnet hat, erfolgte jetzt die offizielle Feier.

Gelungene Feier mit viel Prominenz

Nach Aperitifs und einem vielfältigen Buffet, unter anderem mit französischen Spezialitäten von Starkoch Armin Leitgeb, gab es feierliche Ansprachen etwa von Dr. Karl Gostner, Obmann des Tourismusverbands sowie eine Segnung durch Bruder Erich Geir, oberster Kapuziner Österreichs und Südtirols. Bei Drinks und Live-Performance von Gitarrist Andi Schatz ließen die Anwesenden den launigen Abend in der Pfiff Bar gemütlich ausklingen. Unter der Partygesellschaft befanden sich auch Repräsentanten der am Umbau beteiligten Firmen, so etwa die Innenarchitekten von Kältepol. Weitere Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien waren z. B. Mario Gerber der Österreichischen Volkspartei sowie Maximilian Haim-Swarovski. Mehr Informationen finden Sie hier: www.schwarzeradler-innsbruck.com (red)