Kostenfreier Flughafenparkplatz für TUI-Urlauber

Am Flughafen Linz parken TUI Gäste mit Abflug zwischen 16. Juni und 16. Juli 2021 kostenlos. Bei Buchung einer TUI Flugpauschale ab Innsbruck gibt es einen Parkplatz am Flughafen bis zur Anreise am 7. Juli 2021 kostenlos dazu und am Flughafen Salzburg parken TUI Gäste bis 30. Juni kostenlos. Außerdem wartet für KundInnen mit Salzburg-Abflügen von 1. Juli bis 2. September 2021 nach Zakynthos und Kos ebenso ein kostenloser Parkplatz am Flughafen Salzburg.

Nähere Informationen unter: www.tui.at/fluege-ab-salzburg / www.tui.at/fluege-ab-linz / www.tui.at/fluege-ab-innsbruck (red)