Interhome Group: Einheitlicher Marktauftritt

Damit will der Ferienhausspezialist mit den Marken Interhome und Interchalet künftig noch einheitlicher und stärker am Markt auftreten, bislang agierte der Ferienhausspezialist unter dem Namen HHD Group. In Österreich wird der Spezialist weiterhin mit der Marke Interhome auftreten, für Vertriebs- und Vertragspartner ändert sich grundsätzlich nichts. Um auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben, werden die Prozesse innerhalb des Unternehmens fortlaufend vereinheitlicht, vereinfacht und verschlankt.

"Im Zuge dieses Wandels haben wir entschieden, uns zukünftig Interhome Group zu nennen. Wir wollen nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch gegen außen einheitlicher auftreten. Die Umbenennung von HHD Group zu Interhome Group ist demnach die folgerichtige Entscheidung. Bei all den Neuerungen und dem nach wie vor herausfordernden Umfeld garantieren wir, dass Interhome Group mit seinen beiden Vertriebsmarken Interhome und Interchalet weiterhin der starke und zuverlässige Partner ist, wenn es um die Vermittlung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern in ganz Europa geht", erklärt Jörg Herrmann, CEO Interhome Group.