Schmetterling: Zusatzservice PCR-Test

Ein PCR-Test zählt mittlerweile zur festen Voraussetzung für die Einreise in viele Länder. Deswegen ergänzt Schmetterling International sein Angebot und bietet allen Partnern die Möglichkeit, den Kunden in Verbindung mit einer Reisebuchung einen international anerkannten PCR-Test ab 69,90 EUR zu vermitteln. Dafür erhält das Reisebüro bis zu 10 Prozent Provision.

Verschiedene PCR-Testverfahren im Angebot

Schmetterling Technology stellt dafür die nötigen Mittel zur Verfügung. Mit den verschiedenen Optionen machen Schmetterling-Reisebüros für ihre Kunden die PCR-Tests bald sowohl im Inland als auch im Ausland möglich. Das Testergebnis beinhaltet – im Gegensatz zu den eventuell bald kommenden kostenlosen Selbsttests – ein Zertifikat mit internationaler Anerkennung (mehrsprachig). Nach Bestellung bekommt der Kunde seinen Gurgeltest automatisch per Post nach Hause zugeschickt, die Probe wird anschließend via Express wieder zu Hause abgeholt. Per SMS oder E-Mail bekommt der Kunde anschließend sein Testergebnis und erhält zusätzlich ein Passwort. Damit kann er auf das Zertifikat zugreifen und so sein Resultat für die reibungslose Hin- und Rückreise nachweisen.

Nicht nur vor der Hinreise, sondern auch für die Rückreise kann dieses Testverfahren angewandt werden. Ist der Kunde nach der Rückkehr zu Hause angekommen, wird seine Probe abgeholt, im Labor getestet und das Zertifikat elektronisch zugestellt. Dieses kann der Kunde dann auf Verlangen des Gesundheitsamtes vorzeigen bzw. die Quarantäne vermeiden. Zusätzlich können Kunden über das Reisebüro künftig PCR-Tests am Flughafen buchen – auch hier wird das Ergebnis auf dem oben beschriebenen Weg zugestellt.

Zusätzliche Einnahmequelle

Die verschiedenen PCR-Tests können von den Kunden selbst über eine Webseite bestellt werden, die allen Schmetterling-Partnern als Affiliate-Link zur Verfügung gestellt wird. Natürlich ist auch der Versand des Bestell-Links per E-Mail an den Kunden problemlos möglich. Als Ergänzung zum PCR-Test mit zertifiziertem Laborergebnis empfiehlt Schmetterling dringend jeweils auch die Vermittlung einer Reise-Versicherung mit entsprechendem Covid-Schutz, die die Kunden der Reisebüros bei einem positiven Test ausreichend absichert. (red)